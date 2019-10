ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 26. Oktober 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichSelbstbestimmt wohnenIn Bremen ist ein inklusives Wohnquartier entstanden. Das BlauHausist nun das Zuhause für rund 170 Menschen mit und ohne Behinderungund beherbergt eine Kita und Künstlerateliers. Der Verein BlaueKarawane, Mitbegründer des bundesweit einmaligen Bauprojekts, setztsich seit den 80er-Jahren für die Integration psychisch Kranker indie Gesellschaft ein. "Menschen" trifft Carola Dengler, die als eineder ersten Mieterinnen hier eingezogen ist.Das Thema "Selbstbestimmt wohnen" ist gerade für Menschen mitBehinderung und deren Angehörige ein wichtiges. Für junge Erwachsene,die nicht mehr von ihren Eltern betreut werden können, gibt es nichtgenug Wohnangebote. Sie kommen häufig in Altersheime, wo sie keineauf ihre Altersgruppe und Bedürfnisse zugeschnittene Betreuungerhalten.Dietmar Klemens aus Aschau am Chiemsee hat Zwillingssöhne im Altervon 13 Jahren. Ein Sohn ist seit der Geburt schwerbehindert. AusSorge, dass er und seine Frau das Kind eines Tages nicht mehrversorgen und betreuen können, hat er in seinem Garten ein Hausgebaut, in dem nun eine WG für zwölf junge Erwachsene mit Behinderungund deren Betreuer eingerichtet wird. Für das "Benedetto-Menni-Nest"hat Klemens seine komplette Altersvorsorge aufgebraucht und einDarlehen aufgenommen.Samstag, 26. Oktober 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringWeltraumbahnhof an der Küste - Hirngespinst oder Zukunftschance?Wer macht in Thüringen das Rennen? - Spannung vor der WahlWenn Stress Mediziner krank macht - Ärzte am LimitHammer der Woche - Kostenexplosion bei TunnelbauSamstag, 26. Oktober 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGäste: Anne Haug & Jan FrodenoGewinner Ironman Hawaii 2019Fußball-Bundesliga, 9. SpieltagTopspiel: Bayer Leverkusen - Werder BremenSC Paderborn - DüsseldorfFC Schalke 04 - Borussia DortmundSC Freiburg - RB LeipzigHertha BSC - HoffenheimBayern München - Union Berlin1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 11. SpieltagKarlsruher SC - Hannover 96Dynamo Dresden - BielefeldHamburger SV - VfB StuttgartHandball: Deutschland - Kroatien, LänderspielSki alpin: Weltcup DamenRiesenslalomFormel 1: Großer Preis von MexikoBericht aus Mexiko-StadtSonntag, 27. Oktober 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhMenschen und ihr liebstes Fleckchen ErdeZum "Zu-Hause-Fühlen" gehört oft auch die Liebe zum eigenen Wohnort,zur Region oder zum Land. In der Sendung geht es um die Verbundenheitund den Verlust von geliebter Heimat und Natur. Es geht um Menschen,die sich für den Erhalt der Natur einsetzen, und um Menschen, diesich beheimatet und verbunden fühlen, obwohl ihre Wurzeln ganzwoanders liegen. Der 24-jährige Comedian Hamid Nikpai kam vor achtJahren aus Afghanistan nach Oberammergau.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell