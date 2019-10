ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 24. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Gesa Neitzel, Rangerin und BuchautorinGeheimnisse in der Beziehung - Eheberaterin Sabine Lahme im GesprächItalienische Pasta - Studioaktion mit Stefania LettiniDiagnose Schizophrenie - Leben mit der PersönlichkeitsstörungDonnerstag, 24. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinLandtagswahl in Thüringen - Marktplatzgespräch: Die CDUExpedition Deutschland: Weiterstadt - Heimat in DeutschlandSchwule Schuhplattler in Berlin - Die "Querplattler"Donnerstag, 24. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagBlond nachgefragt - Straßenumfrage zu fettigem EssenDonnerstag, 24. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPreisverleihung mit Kai Pflaume - "Goldene Bild der Frau" in HamburgOldtimer-Fan Howard Carpendale - Mit dem Sänger in MünchenThomas Gottschalk und die 80er - Der Moderator über das ÄlterwerdenDonnerstag, 24.Oktober 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Taten statt Worte in Syrien - Auch mit deutschen Soldaten?Gäste:Heiko Maas, SPD, BundesaußenministerRuprecht Polenz, CDU, ehemaliger Vorsitzender Auswärtiger AusschussAndré Wüstner, Oberstleutnant, Deutscher Bundeswehrverband (DBwV)Souad Mekhennet, "Washington Post"Aktham Suliman, Deutsch-syrischer AutorIm Alleingang schlägt die deutsche Verteidigungsministerin eineinternational kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien vor. DieBotschaft: Wenn nötig, schickt auch Deutschland Soldaten.Die Verwirrung im In- und Ausland ist groß: Kann diese Idee in Syriennoch eine Rolle spielen? Was wäre Deutschland bereit und in der Lagezu leisten? Ist das ein "Paradigmenwechsel" der deutschenAußenpolitik? Und heißt "mehr Verantwortung" mehr Kriegseinsätze?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell