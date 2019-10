ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Sonntag, 24. November 2019, 19.30 UhrTerra XSieben Kontinente - Ein PlanetAntarktisFilm von Fredi DevasDie große "Terra X"-BBC-Koproduktion "Sieben Kontinente - Ein Planet"startet mit der Folge "Antarktis". In sieben Hochglanzdokumentationenführt die Reise einmal um die Welt.Die Antarktis ist der kälteste Kontinent der Erde. Nur die Härtestenkönnen hier überleben. Wie die Weddellrobben, die das Eis für ihreAtemlöcher mit den Zähnen zurückschleifen, oder die bunten Seesterne,die den eiskalten Meeresboden bedecken.98 Prozent des Festlandes der Antarktis sind mit Eis bedeckt. Unddennoch hat sich hier eine Fülle des Lebens entwickelt, das seineExistenz dem unglaublich reichen Ozean verdankt, der den Kontinentumgibt. Die stärksten Strömungen der Welt bringen Nährstoffe an dieOberfläche, die den antarktischen Krill ernähren. Mit geschätzten 400Millionen Kilogramm ist dessen Gesamtgewicht größer als das jederanderen Spezies der Welt und lockt eine Vielzahl von Interessentenan. Bisweilen entstehen kilometerlange Krillschwärme, an denen sichTausende von Pinguinen, Robben, Albatrosse und Finnwale laben können.Unter dem Meereis sind die Bedingungen seit Jahrtausenden stabil. DasLeben, das sich hier entwickelt hat, ist vielfältig. Seesterne,Seespinnen und drei Meter lange Raubwürmer bevölkern den Meeresbodenin einer überraschenden Buntheit.Die Antarktis wurde erst vor 200 Jahren entdeckt, aber der Mensch hatin dieser Zeit einen enormen Einfluss gehabt. Für dieWalfangindustrie wurden hier über 1,5 Millionen Wale getötet, wasviele Arten an den Rand des Aussterbens brachte. Seit dem Verbot derkommerziellen Jagd im Jahr 1986 kehren die Wale zurück. Darüberhinaus ist der Antarktis-Vertrag beispielhaft dafür, dass Länder ausder ganzen Welt sich zum Schutz der Tierwelt zusammenschließenkönnen.Allerdings: Aufgrund des Klimawandels erwärmt sich der SüdlicheOzean, das Eis schmilzt, und der Meeresspiegel steigt. Vielleichtnoch beunruhigender ist, dass eine Erwärmung der kältesten Region derErde tiefgreifende Auswirkungen auf die globalen Wetterverhältnissehaben wird. Obwohl die Antarktis weit entfernt scheint, betrifft das,was hier passiert, die gesamte Erde.Die Reihe "Sieben Kontinente - Ein Planet" entstand in Zusammenarbeitmit der BBC und zahlreichen internationalen Partnern. An 1794 Tagenwurde in insgesamt 41 Ländern gedreht, 92 Tierarten auf 2260 StundenFilmmaterial dokumentiert. 1500 Menschen waren an dieser Produktionbeteiligt, und - es ging nur ein einziges Hotelzimmer zu Bruch. EinePavianhorde hatte sich auf der Suche nach Futter unerlaubten Zugangverschafft. EinePavianhorde hatte sich auf der Suche nach Futter unerlaubten Zugangverschafft."Terra X" stellt alle Erdteile und ihre einzigartige Tier- undPflanzenwelt vor. Wie hat sich das Leben den geologischen Eigenheitendes jeweiligen Kontinents angepasst, und wie muss es sich heute einermodernen, vom Menschen dominierten Welt anpassen? Neueste Drohnen-und Kameratechniken erlaubten es den Filmemachern, Tiere nicht nuraus neuen Perspektiven, sondern auch aus nächster Nähe zu zeigen,ohne ihr natürliches Verhalten zu stören. Die Musik für die Reihestammt aus der Feder des bekannten deutschen Filmkomponisten HansZimmer.Sieben Folgen "Terra X: Sieben Kontinente - Ein Planet" werdenausgestrahlt. Die weiteren Sendetermine:Sonntag, 1. Dezember, 19.30 Uhr: AsienSonntag, 8. Dezember, 19.30 Uhr: SüdamerikaSonntag, 15. Dezember, 19.30 Uhr: AustralienSonntag, 22. Dezember, 19.30 Uhr: EuropaSonntag, 29. Dezember, 19.30 Uhr: NordamerikaMittwoch, 1. Januar 2020, 19.15 Uhr: AfrikaDie ersten drei Filme der Reihe (Antarktis, Asien, Südamerika) sindbereits ab Sonntag, 24. November 2019, in der ZDFmediathek unterterra-x.zdf.de zu finden. Zur Dokumentation gibt es auch einWebvideo, das am Samstag, 23. November, um 10.00 Uhr in derZDFmediathek und am Sonntag, 24. November 2019, um 10.00 Uhr auf demYouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" https://ly.zdf.de/tl1/veröffentlicht wird. Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTubesind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessiertenfreigegeben.Sonntag, 1. Dezember 2019, 19.30 UhrTerra XSieben Kontinente - Ein PlanetAsienFilm von Emma NapperAsien ist der größte Kontinent der Welt - und einer der geografischvielfältigsten. Seltene Tiere durchstreifen heiße Wüsten, dichteUrwälder und die höchsten Berge der Erde.Asien erstreckt sich vom Polarkreis bis zum Äquator. Walrosse sammelnsich im Polareis, und Braunbären wärmen sich an den Hängen derVulkane. Es ist eine Welt erstaunlicher Geschöpfe, von Yeti-ähnlichenAffen in China bis hin zu bizarrsten Schlangen im Iran.Asien ist der größte und extremste Kontinent auf unserem Planeten -vom Polarkreis im Norden bis zu den tropischen Wäldern am Äquator.Die Tiere hier sind mit den heißesten Wüsten, dem höchsten Dschungelund den höchsten Bergen der Welt konfrontiert. Aber der Kontinent hatnicht immer so ausgesehen. Diese extremen Welten entstanden, alsIndien vor 30 Millionen Jahren mit dem Rest Asiens zusammenstieß undden Kontinent, wie wir ihn heute kennen, prägte. Die Tiere hier habensich auf fast unglaubliche Weise an die harten Bedingungen angepasst.In den gefrorenen Gebieten der Halbinsel Kamtschatka in Russlandsuchen Bären aktive Vulkane auf - trotz der Gefahren. Und an dersibirischen Küste zeigt sich im Sommer für einige Wochen einbemerkenswertes Schauspiel: Zehntausende von Walrossen ziehen an denStrand und bilden dort eine der größten Säugetieransammlungen derWelt. In China gehen mysteriöse blauhäutige Affen aufrecht durcheinige der am wenigsten erforschten Wälder der Erde, während dieWüsten des Iran die wohl bizarrste Schlange der Welt beherbergen.In den kargen Hochebenen Indiens kämpfen grellfarbige Eidechsen wieMiniatur-Kung-Fu-Meister und versuchen, eine Partnerin zu finden,bevor sie sterben. Die ersten drei Filme der Reihe (Antarktis, Asien, Südamerika) sindbereits ab Sonntag, 24. November 2019, in der ZDFmediathek unterterra-x.zdf.de zu finden.Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embedding mitVerweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.