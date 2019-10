ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 18. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Sabine Thiesler, SchriftstellerinLena Ganschow, JournalistinIst Bio wirklich immer bio? - Wie in der Branche geschummelt wirdKurioser Feiertag: Der Ohne-Bart-Tag - Wer feiert mit einer Rasurmit?Besser hören dank neuer Technik - Künstliche Intelligenz kann helfenFreitag, 18. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteEssensausgabe an der Celler Tafel - Wenn das Geld zum Leben nichtreichtExpedition Deutschland: Tübingen - Ein Tag am SeeDorfkinder: Lisa - Landleben für immerFreitag, 18. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldBerlins kreative Mitte - Auszeit in den Hackeschen HöfenFreitag, 18. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFürst Albert in Rom - Italienische Umweltschutz-TagungRolando Villazón liebt Mozart - Schlossbesuch in MünchenPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 18.Oktober 2019, 23.00 UhrDas Literarische Quartett von der Frankfurter BuchmesseVolker Weidermann, Christine Westermann, Thea Dorn sowie der Gast derSendung, Sibylle Berg, diskutieren über vier Neuerscheinungen.Nora Bossong: "Schutzzone"Nick Drnaso: "Sabrina"Eugen Ruge: "Metropol"Norbert Scheuer: "Winterbienen""Das Literarische Quartett" wird sechs Mal im Jahr ausgestrahlt undfindet heute ausnahmsweise auf der Frankfurter Buchmesse statt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell