ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 19. Oktober 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichFamilie Lütgenhaus - Leben mit Behinderung (3)Im Leben von Familie Lütgenhaus dreht sich alles um den jüngstenSohn. Kjell hat eine fortschreitende Muskelerkrankung und benötigtviele Hilfsmittel. Ein ständiger Kampf für Mutter Sandra. Momentanringt die 45-Jährige mit der Krankenkasse. Ein Elektrorollstuhl würdeKjell viel Selbstständigkeit zurückgeben. Mietwohnung und Auto sindnicht behindertengerecht. Kjell ist Schalke-Fan und feuert amliebsten seine älteren Brüder vom Spielfeldrand an.Mutter Sandra kümmert sich hauptsächlich um Kjells Pflege. DieGeschwister Julien (12) und Keanu (11) helfen, so gut sie können.Vater Andreas arbeitet im Schichtdienst und kann sehr schlecht mitder Krankheit Muskeldystrophie Duchenne umgehen.Letzte Folge über Familie Lütgenhaus."Menschen - das Magazin" hat in drei Ausgaben ein Jahr lang denAlltag von Familie Lütgenhaus begleitet. Die Teile 1 und 2 wurden am15. Juni und am 31. August 2019 im ZDF ausgestrahlt.Die Dokumentation "Besonders normal: Familie Lütgenhaus - Alltag mitBehinderung" wird am 8. November 2019 in 3sat gesendet.Samstag, 19. Oktober 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringDer Protest der Bauern - Grüne Kreuze gegen AgrarpolitikIllegale Autorennen - Polizei Hamburg geht gegen Raser vorMangelnde Deutschkenntnisse - Sprachförderung an Berliner SchulenHammer der Woche - Bahnunterführung für 42 MillionenSamstag, 19. Oktober 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: CacauIntergrationsbeauftragter des DFBFußball-Bundesliga, 8. SpieltagTopspiel:Bor. Dortmund - Bor. M'gladbachUnion Berlin - SC FreiburgFC Augsburg - Bayern MünchenDüsseldorf - 1. FSV Mainz 05Werder Bremen - Hertha BSCRB Leipzig - VfL WolfsburgEintr. Frankfurt - Bayer Leverkusen(Fr.)Fußball: Zweite Liga, 10. SpieltagJahn Regensburg - SV SandhausenFC St. Pauli - Darmstadt 98Wehen Wiesbaden - 1. FC HeidenheimRad-EM: BahnBericht aus ApeldoornSonntag, 20. Oktober 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhUnterwegs auf der Frankfurter BuchmesseRatgeber-Literatur ist gefragt. Wir brauchen Informationen undBeistand für unseren Lebensalltag. Von Kochen über Erziehung bis hinzu Seelsorge und Spiritualität ist alles dabei.Andrea Ballschuh ist unterwegs auf der Frankfurter Buchmesse undfragt: Was geben uns Rat-Geber? Wieso sind sie eine wichtigeLebenshilfe? Dazu trifft sie Lebensexperten wie Anselm Grün und willwissen: Wie schreibe ich ein Buch im Selbstverlag?Die Deutschen haben einen großen Lesehunger, der gefüttert sein will.Rund neun Millionen Menschen nehmen täglich ein Buch in die Hand, soStatista 2019. Insgesamt steigt der Buchumsatz bis 2022 auf über 9,3Millionen Euro, so eine Prognose.Nach eigenen Angaben ist die Frankfurter Buchmesse die größteFachmesse für das internationale Publishing. Die Zahlen sindbeeindruckend: 7500 Aussteller aus 109 Ländern, rund 285 000Besucher, mehr als 4000 Veranstaltungen sowie rund 10 000akkreditierte Journalisten und Blogger.Sonntag, 20. Oktober 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigEishockey: DEL, 13. SpieltagKölner Haie - Düsseldorfer EGSportpolitik: Vor WADA-UrteilDroht Russland weitere Dopingsperre?Fußball-BundesligaNachspiel zum 8. SpieltagFußball-Story: David WagnerDer Schalke-Trainer im PorträtRugby-WM in Japan: ViertelfinaleJapan - Südafrika