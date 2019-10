ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 16. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Henning Wehland, MusikerPhyllis Omido, UmweltaktivistinImpfpflicht - ja oder nein? - Eine aufgeheizte DebatteKünstliche Intelligenz in Hörgeräten - Besser hören mit KI?Klimaneutral leben - Müll und CO2 im Alltag einsparenMittwoch, 16. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteSingender Pendler - Social-Media-StarDorfkinder: Jan - Engagement schafft ZusammenhaltExpedition: Seeheim-Jugenheim - Ein Flüchtling zieht umMittwoch, 16. Oktober 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisGast: Tim Bendzko, Singer-Songwriter, Neues Album: "Filter"Brexit macht krank - Immer mehr Briten in BehandlungZDF in Altenburg - MiMa-Reporter in ThüringenMittwoch, 16. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissSantiano in der Hafencity - Neues von der deutschen BandSpaziergang mit Jonas Kaufmann - Mit dem Tenor unterwegs in WienDebbie Harry erzählt aus dem Leben - Sängerin stellt AutobiografievorMittwoch, 16. Oktober 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDie syrische Apokalypse - Reise in das Terrorlager al-HaulDie Briten und der Brexit - Augen zu und durch?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell