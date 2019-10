ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 12. Oktober 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMein Assistent hat Fell und SchnauzeEin Hundewelpe soll als Assistenzhund arbeiten. Doch bevor es so weitist, muss er viel lernen. "Menschen - das Magazin" zeigt, wie vielArbeit in der zweijährigen Ausbildung steckt. Aber nicht nur Hundewerden als Assistenten von Menschen mit Behinderung eingesetzt. AuchKamele und andere Tiere können in der Therapie Menschen mitunterschiedlichen Behinderungen hilfreich zur Seite stehen.Menschen mit Behinderungen profitieren von der engen Beziehung, diesie im Lauf der Zeit zu den Tieren aufbauen. Die Tiere helfen ihnen,Selbstvertrauen zu finden und Ängste vor unbekannten Umgebungen undSituationen abzubauen.Samstag, 12. Oktober 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherWurstskandal in Nordhessen - Haben die Kontrolleure versagt?Volksbegehren in Baden-Württemberg - Bienenretter streiten mit BauernAngst vor neuen Fangquoten - Ostseefischer fürchten um ExistenzHammer der Woche - Geisterzug durch ThüringenSamstag, 12. Oktober 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinFußball-Länderspiel: Estland - DeutschlandVorberichtFußball-Länderspiel: Italien - Griechenland, SpielberichtFußball-Länderspiel: Norwegen - Spanien, SpielberichtFormel 1: Großer Preis von Japan, Bericht aus SuzukaTurn-WM - Team-Finale Frauen, Bericht aus StuttgartSonntag, 13. Oktober 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhWelchen Wert hat unser Essen?Essen wird aufwendig inszeniert, fotografiert und gepostet undgleichzeitig achtlos verschwendet und entsorgt. Allein in Deutschlandlanden pro Sekunde 313 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Jährlich sinddas bei uns 18 Millionen, weltweit 1,3 Milliarden Tonnen. Das machtein Drittel aller für den Verzehr produzierten Lebensmittel aus.Dabei findet die größte Lebensmittelverschwendung nicht etwa inSupermärkten, sondern zu Hause statt.Vor allem in skandinavischen Ländern wurde deshalb die Reißleinegezogen. Dänemark etwa konnte die Lebensmittelverschwendung innerhalbvon fünf Jahren um 25 Prozent reduzieren. Auch in Deutschland suchtman nach kreativen Möglichkeiten, übrig gebliebenes Essen undLebensmittel nach dem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum doch nochzu verwenden. Was ist uns unser Essen wert? Dieser Frage widmet sich"sonntags" anlässlich des Erntedankfestes und zeigt, wie wir restlosessen könnten.Sonntag, 13. Oktober 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball: Nationalmannschaft - Vor EM-Qualifikation in EstlandFußball-Story: FC Chemnitz - Aktuelle ReportageIronman: WM auf Hawaii - ZusammenfassungTurnen: WM in Stuttgart - Gerätefinals MännerFormel 1: Großer Preis in Suzuka - Aktueller Bericht aus JapanPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell