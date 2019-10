ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 11. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Tan Caglar, ComedianTriathlon mit transplantiertem Herz - Spenderherz bringtHöchstleistungDas große Heimwerkerduell - Wer baut den schöneren Couchtisch?Polen vor der Wahl - Wie ticken unsere Nachbarn?Freitag, 11. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinOktoberfest in München - Partystimmung bei BlasmusikExpedition Deutschland: Zwönitz - Die MundartuhrDie Gartenretter (4) - Der Schwimmteich wird fertigFreitag, 11. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagSegeltörn im Mittelmeer - Auszeit vor der Küste KroatiensFreitag, 11. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSara Nuru und ihr Buch - Neuerscheinung "roots"Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 11. Oktober 2019, 23.25 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Ulrich Tukur, Schauspieler, sein Roman "Der Ursprung der Welt"Hamzaa, Musikerin, "Sunday Morning"Extinction Rebellion - Wie radikal ist die Klimabewegung?Ausstellung "Azteken" in Stuttgart - Das Ende einer HochkulturUlrich Tukur als Schriftsteller - Auf der Suche nach IdentitätEdvard Munch in der Kunstsammlung NRW - Starautor Knausgård alsKurator"aspekte"-Literaturpreis 2019 - Das beste Debüt des JahresPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell