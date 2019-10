ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 4. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Cornelia Gröschel, SchauspielerinReha für Kinder - Tipps und Infos für kleine PatientenReisetipp Mühlhausen - Die Mittelalter-Stadt in ThüringenChicken Wings - Ein Rezept von Armin RoßmeierFreitag, 4. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteNachwuchssorgen bei der Bahn - Traumjob Lokführer?Expedition Deutschland: Vahlberg - Landadlige im Herrenhaus zur MieteKüchenträume - Christins ApfelkuchenFreitag, 4. Oktober 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisFlüchtlinge in der Ägäis - Seehofer in Ankara und AthenEbola im Kongo - Schwierige Hilfe im Rebellengebiet30 Jahre Mauerfall - Was eint uns, was trennt uns?Freitag, 4. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschland mondänSchottland - Whisky, Clans und coole Kilts"hallo deutschland mondän" betritt exklusive Pfade in denschottischen Highlands. Es ist die Welt der Schlösser, Foto-Safarisund edlen Whiskys. Dazu ein Blick auf die Modeszene in Glasgow."hallo deutschland mondän" besucht den 13. Herzog von Argyll aufSchloss Inveraray. Bei den dortigen Highland Games nehmen auchdeutsche Angehörige des Campbell-Clans teil. Exklusiv geht es auch inder Macallan-Whisky-Destillerie zu.Mondän, das bedeutet in Schottland Understatement. Nicht Prunk undProtz zählen hier - die Schlösser und weitreichenden Ländereiensprechen für sich selbst. Dies gilt auch für Glenapp Castle, einexklusives Luxushotel in Ayrshire. Wer hier verweilen darf, erfährt,was wahrer Highland-Luxus bedeutet.Freitag, 4. Oktober 2019, 23.10 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Sineb El Masrar, PublizistinFettes Brot, Band, "Du driftest nach rechts"Wie die Schönheit in die Welt kam - Ins Blaue hinein"Der Glanz der Unsichtbaren" - Sozialkomödie obdachloser FrauenFrauen in der islamischen Tradition - Die unheilige FamilieHegels zeitloser Weltgeist - Freiheit und VernunftAugust Wittgensteins "Boot" - Kunst in Norwegens FjordPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell