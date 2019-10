ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 5. Oktober 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMission InklusionSeit 55 Jahren steht "Aktion Mensch" für ein Miteinander von Menschenmit und ohne Behinderung. Inklusions-Gegnern stellt sie sich mit derneuesten Kampagne dialogbereit entgegen. Mit dem Clip "MissionZukunft 2: Realitätsschock" veröffentlichte "Aktion Mensch" kritischeKommentare, die in den vergangenen zwölf Monaten in sozialenNetzwerken hinterlassen wurden. Zuschauer des Clips müssen dabeimenschenverachtende Kommentare ertragen.Dass Inklusion in einer modernen und liberalen Gesellschaft keineSelbstverständlichkeit ist, muss auch Gracia Schade tagtäglicherleben. Sie setzt in einer Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalzmodellhaft ein Inklusionskonzept um, das vor allem Kommunen umfassendinklusiv gestalten will. Dabei erlebt sie nicht nur Unterstützung beider Umsetzung der Inklusionsziele.Samstag, 5. Oktober 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringProteste gegen Autobahnbau - Wald statt AsphaltJagd auf Dealer und Schleuser - Bundespolizei im Einsatz30 Jahre Einheit - Grenzgänger am Grünen BandHammer der Woche - Stadt baut illegale Rad-StationSamstag, 5. Oktober 2019, 23.30 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinGast: Christian Günter, SC FreiburgFußball-Bundesliga, 7. SpieltagTopspiel: FC Schalke 04 - 1. FC KölnSC Paderborn - 1. FSV Mainz 05SC Freiburg - Borussia DortmundBayer Leverkusen - RB LeipzigBayern München - HoffenheimHertha BSC - Düsseldorf (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 9. SpieltagHamburger SV - Greuther FürthDynamo Dresden - Hannover 96SV Sandhausen - Erzgebirge AueLeichtathletik-WM in Doha - Die 17. Leichtathletik-WMFrauen-Fußball Länderspiel: Deutschland - UkraineSonntag, 6. Oktober 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDas bisschen Haushalt"Das bisschen Haushalt macht sich von allein...", heißt es imSchlager. Aber stimmt das? Durchschnittlich drei Stunden täglichverbringen die Deutschen mit Putzen, Waschen und Kochen. Wie geht dasam besten? Und was passiert, wenn immer weniger Leute einen Haushaltführen können - weil sie keine Zeit, kein Geld oder kein Know-howhaben? "sonntags" zeigt, dass Hauswirtschaften keine rein privateSache, sondern gesellschaftlich relevant ist.Sonntag, 6. Oktober 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Bundesliga: Nachspiel zum 7. SpieltagFußball-Story - Aktueller BerichtLeichtathletik: WM in Doha - AbschlusstagBasketball: Bundesliga - Frankfurt - MünchenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell