ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 26. September 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr);Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Trump: Amtsenthebung droht - US-Demokraten gehen in die OffensiveNeuwahl in Österreich - Nach "Ibiza"-SkandalMontblanc in Gefahr - Hinweise für KlimawandelIrans Präsident spricht vor UN - Reaktionen auf Rede in IranDonnerstag, 26. September 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Harald Schrott, SchauspielerThomas-Cook-Pleite und Reisemarkt - Dr. Tobias Ehlen im GesprächObst mit Schale essen - Tipps von Dr. Brigitte BäuerleinHerbstkartoffeln im Salzteig-Mantel - Kochen mit Armin RoßmeierDonnerstag, 26. September 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinOktoberfest 2019 - Hochstimmung auf der WiesnExpedition Deutschland: Schwielowsee - Zwei Frauen mit viel PS-StärkeKöchin Maria in Erfurt - Überraschungsmenü ohne ExtrawünscheDonnerstag, 26. September 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldHelikopterpilot im Grand Canyon - Traumjob in den USADonnerstag, 26. September 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissCocktail für Karl Lagerfeld - Prominente Veranstaltung in ParisDer Deutsche Radiopreis in Hamburg - Verleihung mit Simply Red undanderenDonnerstag, 26. September 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Abschwung, Jobs und Klimarettung - Riskieren wir unserenWohlstand?Gäste:Peter Altmaier, CDU, BundeswirtschaftsministerRobert Habeck, B'90/Grüne, ParteivorsitzenderKarl Haeusgen, Unternehmer, Vizepräsident VDMANina Treu, Degrowth-Aktivistin, Linke-MitgliedCarolin Roth, Finanzexpertin, WirtschaftsjournalistDeutschlands Wirtschaft rutscht ab. Die Industrie leidet unterUS-Handelskriegen, Brexit-Angst und schwächerer Weltwirtschaft.Stehen wir vor einer der üblichen Konjunkturkrisen oder vor einemepochalen Umbruch? Klimaschutz und Digitalisierung zwingen dieUnternehmen zu Abbau und Umbau der alten Arbeitsplätze, zum"Neu-Erfinden" ganzer Produktionszweige. Wen erreicht die Krisezuerst? Für wen ist morgen noch Platz in der neuen, grünen, digitalenArbeitswelt? Retten wir das Klima? Riskieren wir ohne NotArbeitsplätze?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell