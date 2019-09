ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Mittwoch, 16. Oktober 2019, 20.15 UhrMein Lied für DichDie Show mit Judith WilliamsEin Lied sagt mehr als 1000 Worte: Judith Williams präsentiert inihrer Show "Mein Lied für Dich" Menschen, die für andere ein ganzpersönliches Lied singen möchten.Die Musik-Show erzählt große und kleine, immer aber persönliche undemotionale Geschichten von Menschen, die eine ganz besondere Personin ihrem Leben mit Musik überraschen wollen.Ein persönliches Lied von einem Menschen für einen anderen geht unterdie Haut, ganz gleich, welche Beweggründe dahinterstecken: tiefeDankbarkeit, ein Schicksalsschlag, eine gefühlvolle oder lustigeÜberraschung. Ob Töchter, die ihre ins Ausland ausgewanderte Muttermusikalisch überraschen wollen, ein singender Busfahrer, der endlichauf der großen Bühne stehen darf, oder Schülerinnen und Schüler, diesich bei ihrer Lehrerin bedanken möchten, all das ist "Mein Lied fürDich". Mit viel Mut und Lampenfieber stehen sie vor den für siebesonderen Menschen und performen live ihre musikalische Botschaft.Unterstützung bekommen sie auch von prominenten Paten. NebenDeutschlands bekannter TV-Band, den heavytones, sind in der erstenFolge Star-Tenor Jonas Kaufmann, Moderator und Sänger GiovanniZarrella, Rockabilly-Star Dick Brave (alias Sasha), Schlager-IkoneBernhard Brink und Popstar Christina Stürmer dabei.Eine zweite Ausgabe "Mein Lied für Dich" wird am Mittwoch, 23.Oktober 2019, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Mittwoch, 23. Oktober 2019, 20.15 UhrMein Lied für DichDie Show mit Judith WilliamsEin Lied sagt mehr als 1000 Worte: Judith Williams präsentiert inihrer Show "Mein Lied für Dich" Menschen, die für andere ein ganzpersönliches Lied singen möchten.Die Musik-Show erzählt große und kleine, immer aber persönliche undemotionale Geschichten von Menschen, die eine ganz besondere Personin ihrem Leben mit Musik überraschen wollen.Ein persönliches Lied von einem Menschen für einen anderen geht unterdie Haut, ganz gleich, welche Beweggründe dahinterstecken: tiefeDankbarkeit, ein Schicksalsschlag, eine gefühlvolle oder lustigeÜberraschung. Ob ehemals stotternde Kinder, die sich bei ihrerTherapeutin von Herzen bedanken möchten, ein Umweltschützer, den seinganzes Dorf überrascht, oder eine ehemals an Leukämie erkrankte Frau,die sich bei ihrem Spender und heutigen Ehemann bedanken möchte - alldas ist "Mein Lied für Dich". Mit viel Mut und Lampenfieber stehensie vor den für sie besonderen Menschen und performen live ihremusikalische Botschaft.Unterstützung bekommen sie auch von prominenten Paten. NebenDeutschlands bekannter TV-Band, den heavytones, sind in dieser FolgePopstar Sarah Connor, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes,Schlager-Star Ben Zucker, Newcomerin LEA und Musiker Johannes Oerdingdabei.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell