ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 24. September 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr);Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Der Neue bei ver.di - Frank Werneke beerbt Frank BsirskeKampf um Grünen-Fraktionsspitze - Comeback von Cem Özdemir?Reiseunternehmer Thomas Cook pleite - Urlauber weltweit gestrandetStruwwelpeter-Museum in Frankfurt - Faszination und KinderschreckFrank Werneke, desig. Verdi-Chef - Wohin steuern die Gewerkschaften?Dienstag, 24. September 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Rainhard Fendrich, Musiker und ModeratorMargot Flügel-Anhalt, Motorrad-ReisendeReha für Kinder - Rat und Hilfe für Eltern und KinderSehsturz - Eine wenig bekannte KrankheitDer Feuersalamander - Die Tierart ist extrem bedrohtDienstag, 24. September 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinEinbruchsnotdienste - Worauf müssen Sie achten?Expedition Deutschland: Siegen - Ein Hof in FamilienregieEisenbahn-Fan - Michael repariert ModellbahnenDienstag, 24. September 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldSicherheitskontrolle bei Lkw - Brummis im Visier der PolizeiAnschlag auf das Oktoberfest 1980 - Opfer berichten über das AttentatDienstag, 24. September 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbLesung mit Wolfgang Joop - Autobiografie wird vorgestelltHarry und Meghan in Afrika - Termin am StrandMode aus Paris: Christian Dior - Neue KollektionDienstag, 24. September 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtFußball unter Anklage - Schiebereien beim SommermärchenSeit Jahren werfen dubiose Machenschaften des Organisationskomiteesder Fußball-Weltmeisterschaft 2006 einen Schatten auf das deutsche"Sommermärchen". Als Chef-Organisator hatte Franz Beckenbauer vor derWM einen Kredit in Höhe von zehn Millionen Schweizer Franken beimfrüheren adidas-Vorstandsvorsitzenden Robert Louis-Dreyfusaufgenommen und das Geld an einen Fifa-Funktionär weitergeleitet.Nicht Beckenbauer selbst, sondern der Deutsche Fußball-Bund (DFB)tilgte den Kredit später, so sehen es zumindest die Staatsanwälte inDeutschland und der Schweiz.Nach jahrelangen Ermittlungen haben sie die ehemaligenDFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach angeklagt - inFrankfurt am Main wegen schwerer Steuerhinterziehung, in Bern wegenBetruges. "Frontal21" liegen Tausende Seiten Ermittlungsunterlagenvor - darin Zeugenaussagen, die zeigen: Beckenbauer drohte vor demWM-Start 2006 mit Rücktritt für den Fall, dass der DFB sich nicht umdie Rückzahlung seines Kredites kümmere."Frontal 21" hat Prozessbeteiligte getroffen und zeigt anhand vonvertraulichen Akten, wie die deutschen WM-Macher tricksten undverschleierten.Verschwendete Lebensmittel - Kritik am MindesthaltbarkeitsdatumJeder Deutsche wirft pro Jahr durchschnittlich rund 76 Kilogramm nochverzehrbare Lebensmittel einfach weg - auch, weil dasMindesthaltbarkeitsdatum (MHD) erreicht ist.Diese Kennzeichnung, bis zu welchem Zeitpunkt sich ein verpacktesLebensmittel mindestens lagern und verzehren lässt, ohne dass esseine charakteristischen Produkteigenschaften verliert, verunsichertviele Verbraucher. So werden Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatumhäufig verwechselt. Weder Hersteller noch die zuständigeBundesernährungsministerin bringen dem Verbraucher wirklich nahe,dass das MHD "mindestens haltbar bis" nicht "sicher tödlich ab"bedeutet.In Norwegen etwa hat eine Molkerei zusätzlich auf ihre Produktegedruckt: "auch nicht schlecht danach". Dieser Zusatz hat für bis zu14 Prozent weniger Lebensmittel-Müll gesorgt.Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will nun mit einemsogenannten Nationalen Dialogforum zum ThemaLebensmittelverschwendung versuchen, alle Beteiligten an einen Tischzu bringen: Erzeuger, Händler und Verbraucher. Doch vor gesetzlichenRegelungen schreckt die Ministerin zurück, setzt auf Freiwilligkeit.Ob das reicht? "Frontal 21" mit einer Kritik amMindesthaltbarkeitsdatum.Güterverkehr auf der Schiene - Politisch ausgebremstDer Transport von Gütern auf der Schiene produziert fünfmal wenigerumweltschädliches CO2 als der Transport mit Lkw auf der Straße. Auchdarum hat fast jeder Bundesverkehrsminister der vergangenen 20 Jahreangekündigt, den Anteil des Schienengüterverkehrs fördern zu wollen.Aber den Worten sind kaum Taten gefolgt. Heute verstopfen nicht endenwollende Lkw-Karawanen unsere Autobahnen, während Lokführer vonGüterzügen mit den Tücken eines überalterten Schienennetzes zukämpfen haben. Der Anteil des Schienengüterverkehrs liegt immer nochdeutlich unter 20 Prozent."Frontal 21" zeigt, wohin die jahrzehntelange Vernachlässigung vomVerkehrsweg Schiene geführt hat, und trifft Eisenbahner im Alltag,die heute mit Güterzügen in Deutschland unterwegs sind, sowieUnternehmer, die schon vor Jahren vom Netz abgehängt wurden, obwohlsie noch heute ihre Güter lieber auf der Schiene transportierenwürden.