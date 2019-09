ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 29. September 2019, 12.10 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabeaus NeuharlingersielDer "ZDF-Fernsehgarten on tour" ist im ostfriesischenNeuharlingersiel zu Besuch. Hier zählt die Nordsee seit 2009 zumUNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.Gäste: Wincent Weiss, Oonagh, Jonas Monar, CITY, miu, Sotiria, Klausund Klaus, DJ Herzbeat feat. Axel Fischer.Moderatorin Andrea Kiewel hat viele kulinarische und sportlicheHerausforderungen für ihre Gäste vorbereitet. Denn der alteFischereihafen in Neuharlingersiel ist Ausgangspunkt für spannendeExkursionen und vielfältige Aktivitäten auf dem Wasser und zu Lande.Bei so viel Sport und frischer Brise meldet sich alsbald der Hunger:Kulinarisch verwöhnt die Küche mit einem klassischen Drei-Gänge-Menüaus der Region, das vielleicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer zumNachkochen animiert.Weitere Servicethemen und Tipps runden das Programm mit viel Musik,Spaß, Information und Unterhaltung ab: Unter anderem präsentierenStyle-Expertin Astrid Rudolph und ihre Models passende Outfits fürden herbstlichen Strandspaziergang und die kommendeHerbst-Winter-Saison 2019/2020. In kurzen Filmen werden besondereMenschen porträtiert sowie schöne Orte und Landschaften Ostfrieslandsvorgestellt.Die beiden weiteren Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" ausNeuharlingersiel werden am 6. und am 13. Oktober 2019 ausgestrahlt.Sonntag, 6. Oktober 2019, 12.10 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabeaus NeuharlingersielAuch in dieser Show spielt der 1986 ins Leben gerufene Nationalpark"Niedersächsisches Wattenmeer" eine große Rolle. Geadelt wurde dasJuwel 2009 als UNESCO-Weltnaturerbe.Gäste: Beatrice Egli, DJ Ötzi, Höhner, Jeden Tag Silvester, MichaelLeonardi, Versengold und Staatliches Russisches Ballett Moskau undandere.Moderatorin Andrea Kiewel und ihre Gäste warten mit spannenden undinformativen Geschichten aus Ostfriesland auf. Der Tee ist wichtigerTeil der ostfriesischen Kultur. In keinem anderen Land der Welt wirdmit durchschnittlich rund 300 Litern pro Kopf und Jahr mehr Teegetrunken. Und 2016 wurde die ostfriesische Teekultur alsimmaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt.Auch Ernährungs-Experte Armin Roßmeier erfreut sich an denKöstlichkeiten in Ostfriesland und stellt zahlreiche Leckereien vor,die das Wattenmeer bereithält.In kurzen Filmen porträtiert Lutz van der Horst besondere Menschensowie schöne Orte und Landschaften in Ostfriesland.Sonntag, 13. Oktober 2019, 12.10 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabeaus NeuharlingersielAuch die letzte Ausgabe der Show findet im romantischen Hafen vonNeuharlingersiel statt. Die vielen Krabbenkutter sind beliebtesFotomotiv oder gleich Startpunkt für eine kleine Schiffstour.Gäste: Glasperlenspiel, EINSHOCH6, Wincent Weiss, Diane Weigmann,Cher Lloyd, Isac Elliot, Goldmeister, DJ Ötzi, Yared Dibaba und dieSchlickrutscher.Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit Elmar Paulke einen versiertenFachmann an ihre Seite geholt. Der ist nötig, damit die verschiedenenPrüfungen zur Erlangung des "Ostfriesenabiturs" korrekt ablaufen. UndMode-Expertin Astrid Rudolph zeigt, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit,wie aus alten Klamotten Neues entsteht. Außerdem weiß DermatologinDr. Yael Adler, wie unsere Haut nach dem langen Sommer gut undnachhaltig gepflegt werden kann.Erneut sucht sich der rasende Reporter Lutz van der Horstinteressante Menschen und zeigt sehenswerte Landschaften inOstfriesland.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell