ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 11. September 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)Gast: Ralph Brinkhaus, CDU, Interview zur GeneraldebatteGeneraldebatte zum Haushalt - Pro und Kontra schwarze NullUnterwegs mit Sigrid Nikutta - Cherno Jobatey hat sie getroffenGroße Schäden durch Starkregen - Welche Strategien haben Städte?Mittwoch, 11. September 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVergleich: Rad, E-Scooter oder Bus? - Wer kommt schneller ans Ziel?Expedition Deutschland: Reichelsheim - Traumberuf Hufschmied#unserefreiheit: Regenbogenfamilie - Adoption trotz "Ehe für alle"nötigMittwoch, 11. September 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagLuxusvillen in Portofino - Warum sind die Immobilien so teuer?Mittwoch, 11. September 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbIggy Pop im Interview - Musiker präsentiert neues AlbumJustin Bieber heiratet bald - Vorbereitungen mit Hailey BaldwinMittwoch, 11. September 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDie Bahamas nach Hurrikan Dorian - Das zerstörte InselparadiesDer Aufstieg von Shenzhen - Vom Fischerdorf zum Hightech-RiesenDer dunkle Lord in Downing Street - Wer berät Boris Johnson?Almensterben in Österreich - Kühe, Käse, Knochenjob