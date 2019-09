ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 6. September 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Marie Bäumer, Schauspielerin100 Jahre Waldorfschule - Fortschrittlich oder weltfremd?Mikroabenteuer vor der Haustür - Spontane Fluchten aus dem AlltagFleischlos am Freitag - Armin Roßmeiers vegane PilzpflanzerlFreitag, 6. September 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldUrteil im Fall Maria - Angeklagten droht lebenslange StrafeGefährliches Fotomotiv am Königssee - Posieren am AbgrundExpedition Deutschland: Hamburg - Gärtnern zwischen DeichenFreitag, 6. September 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissSchlager-Duo Fantasy in Kroatien - Neues Studio-AlbumMaxima: "Beruf: Königin!" - Doku am Abend im ZDFAuszeichnung für Königin Silvia - Royaler Besuch in BensheimFreitag, 6. September 2019, 23.45 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchockGäste: Von Wegen Lisbeth, Die coolste deutsche BandAktivist Wong Yik Mo, Mitorganisator Proteste Hongkong"Systemsprenger" im Kino - Ein wütendes Kind und die FolgenHongkong in Aufruhr - Was kann Deutschland tun?Das Buch "Sternenjäger" - Eine Revolution aus dem AllDie Graphic-Novel "Knock out" - Das Drama eines schwulen BoxersZum 100. von Maria Lassnig - Die Kunst feiert ihre Grande DamePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell