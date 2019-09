ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 4. September 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Judith Hoersch, SchauspielerinFrancis Rossi, MusikerVorsorgevollmacht und Co. - Was man wissen sollteTabuthema Geschlechtskrankheit - Die Ausbreitung von Syphilis nimmtzu70 Jahre Currywurst - Wer sie erfunden hat und warumMittwoch, 4. September 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Lissy IshagE-Scooter auf Abwegen - Roller aufräumen als MinijobHandy am Steuer - Polizeikontrolle gegen "Handy-Täter"Expedition Deutschland: Mönsheim - Dauerbaustelle EigenheimMittwoch, 4. September 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisGast: Marie Bäumer, SchauspielerinStart in erste SPD-Regionalkonferenz - Bewerbung um den Chef-SesselAußenminister Maas besucht den Kongo - Unterwegs im Ebola-GebietIggy Pop über seine Musik - Neues Studio-AlbumMittwoch, 4. September 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuktion mit Überraschungen - Urlaubskoffer unterm HammerMittwoch, 4. September 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Sandra Maria GronewaldIggy Pop im Interview - Neues Album "Free"Nora Tschirner bei Filmpremiere - "Gut gegen Nordwind" im KinoKönigin Margrethe zu Besuch - Unterwegs in Schleswig-HolsteinMittwoch, 4. September 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDie Macht der Agrarlobby in Brasilien - Brände, Beef, BolsonaroNorwegen verbietet Kreuzfahrten - Fahrverbot im FjordEine Frau kämpft für Afghanistan - Allein unter MännernKein Plan von Sansibar - "außendienst" als DrohnenpilotinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell