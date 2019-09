ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 8. September 2019, 16.30 Uhrplanet e.: Das Spiel mit den GenenModerne Methoden können die Erbsubstanz von Pflanzen, Tieren undMenschen präzise verändern. Eine Revolution der Medizin undLandwirtschaft bahnt sich an. Auch das Missbrauchspotential wächst.Gene gezielt ausschalten, reparieren oder ersetzen: Vor allem mit derhäufig als "Gen-Schere" bezeichneten Methode CRISPR/Cas sind solcheEingriffe in die Erbsubstanz einfacher geworden. Ein Traum fürPflanzenzüchter und Mediziner. Nicht so für CRISPR-Kritiker.CRISPR/Cas ist leicht verfügbar, kostengünstig und relativ einfach zuhandhaben. All diese Vorteile bergen aber auch das Risiko, dasWerkzeug zu missbrauchen: CRISPR kann genutzt werden, umungefährliche Mikroorganismen oder Viren genetisch so zu verändern,dass sie Krankheiten auslösen, gar als Massenvernichtungswaffeeingesetzt werden können. Wissenschaftler der George Mason Universityin Arlington haben das Missbrauchspotenzial von CRISPR in einerumfangreichen Studie thematisiert. Und offenbar hat auch die DARPA,also die Forschungsagentur des US-Verteidigungsministerium, dieGefahr erkannt: In mehreren millionenschweren Programmen - darunterdas "Safe Genes Program" - erarbeitet die DARPA Möglichkeiten, Genean- und auszuschalten oder zu verändern.Das Kürzel CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced ShortPalindromic Repeats. Es bezeichnet einen Abschnitt auf derErbsubstanz von Bakterien, der der Abwehr angreifender Viren dient.Vor gerade mal sieben Jahren beschrieben die WissenschaftlerinnenJennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier die Möglichkeit, diesenAbschnitt der Erbsubstanz zusammen mit einem passenden Enzym alsGen-Schere einzusetzen. Seitdem hat die Methode weltweit Einzug indie Labore beispielsweise der Pflanzenzüchter gehalten. DasUnternehmen Corteva Agriscience experimentiert unter anderem mitgecrispertem Mais. Die neuen Sorten sollen Krankheiten besserwiderstehen. Bei gecrisperter Hybrid-Hirse soll eine bessereVermehrungsfähigkeit erreicht werden. Einige dieser Produkte stehenin den USA kurz vor der kommerziellen Zulassung. Der europäischeMarkt dürfte ihnen jedoch verschlossen bleiben, denn in der EU fallenCRISPR-Pflanzen unter das Gentechnik-Gesetz. Zu Recht, wie Kritikerfinden. Denn bisher wisse man viel zu wenig über die Nebenwirkungender Technik.Seit langem diskutieren Wissenschaftler und Mediziner dieMöglichkeiten, Erbkrankheiten des Menschen mit Eingriffen in dasGenom zu heilen. Bei Patienten mit ß-Thalassämie, einer erblichenKrankheit, die das Blut betrifft, werden derzeit klinische Studiendurchgeführt, bei denen die Erbsubstanz der patienteneigenenBlutstammzellen verändert wird. Andere Wissenschaftler erforschen dieMöglichkeit, mit Hilfe von CRISPR/Cas ein effektives Instrument gegenKrebs zu entwickeln. Klinische Studien stehen zwar noch aus, diebisherigen Laborexperimente und Tierversuche lassen jedoch hoffen.planet e. fragt nach den Vor- und Nachteilen der neuenGen-Editierungsmethoden, spricht mit Befürwortern und Gegnern undtrifft Personen aus der Wissenschaft und Politik, um über die neuenützliche wie potentiell gefährliche Methode zu sprechen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell