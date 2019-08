ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 15. August 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)Gast: Hans-Peter Bartels, zu: ZapfenstreichZapfenstreich für von der Leyen - Was bleibt von ihrer Amtszeit?Trauerfeier in El Paso - Eine Stadt verarbeitet das AttentatMikroplastik in der Luft - Studie legt Forschungsergebnisse vorDonnerstag, 15. August 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Ben Zucker, SängerDigitalisierung im Krankenhaus - Was in Zukunft alles möglich istGräser im Garten - Eine dekorative Alternative zu BlumenDirndl-Trends 2019 - Das Oktoberfest rückt näherDonnerstag, 15. August 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWasserschutzpolizei auf dem Rhein - Interessenkonflikte lösenExpedition Deutschland: Grabowhöfe - Ein glückliches WendekindDer Hamburger Dom (4) - Großfamilie LarocheDonnerstag, 15. August 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagWasserrettungshunde am Ammersee - Einsatz mit vier PfotenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell