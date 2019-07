ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 27. Juli 2019, 17.40 Uhrplan b: Voller Einsatz im UrlaubFreiwilligenarbeit statt all-inclusiveSchaufel und Hacke anstelle von Vollpension und Wellness-Behandlung:Immer mehr Menschen engagieren sich in ihrem Urlaub. "Voluntourismus"heißt diese neue Art des Reisens.Thomas Hans, seine Frau Svetlana und ihre erwachsenen Söhne Harry undAlex opfern dafür zwei Wochen ihres Jahresurlaubs und haben Südafrikaals Reiseziel ausgewählt. Dort hilft die Familie aus Cuxhaven imSomkhanda-Reservat beim Artenschutz.Anders als bei den üblichen Safaris werden sie nur wenige Großtieresehen, denn die leben dort bewusst zurückgezogen, werden fastversteckt. Genau so soll es auch sein, denn gefährdete Tiere wie zumBeispiel Breitmaul- und Spitzmaulnashörner sollen sich im Parkerholen können. Dafür wird ihr Bestand und ihr Wanderverhalten genaukontrolliert: Funkhalsbänder senden Signale, wo sich die Tiere geradebefinden, Fotofallen geben Aufschluss über ihr Sozialverhalten. Diesalles wird von Familie Hans dokumentiert. Thomas Hans ist davonüberzeugt, etwas Sinnvolles zu tun: "Man weiß ja, dass diese Tierevom Aussterben bedroht sind, und man möchte sie auch später noch denEnkelkindern zeigen können", beschreibt er seine Reise-Motivation.Südafrika ist das erste Land der Welt, das für seineVolunteer-Projekte ein Qualitätssiegel erstellt hat. Seit Juni 2016nehmen Freiwillige in "Fair Trade"-zertifizierten Programmen derörtlichen Bevölkerung keine Jobs weg, sondern schaffen im Idealfallneue Arbeitsplätze. Zusätzlich erhalten sie eine fachgerechteBetreuung. Für die "Volunteers" ist der Einsatz nicht ganz billig:Rund 1300 Euro zahlt Familie Hans pro Person.Möglichkeiten, sich im Urlaub aktiv zu betätigen, gibt es viele.Nicht nur in der Landwirtschaft oder beim Naturschutz werdenFreiwillige gesucht. Auch Menschen mit handwerklichen Fähigkeitensind willkommen, die bei der Restaurierung oder Sanierung vonGebäuden helfen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell