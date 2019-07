ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 20. Juli 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichIn guten wie in schlechten Zeiten (2)Bruno Schmidt ist 54 Jahre alt, glücklich verheiratet mit Birgit,Familienvater. Sein Leben ist unbeschwert - wenn da nicht diesesMuskelzucken wäre. Seine Hände gehorchen ihm nicht mehr. Bruno hatALS, seine Muskulatur wird nach und nach gelähmt. Bei denDreharbeiten 2018 konnte er die Arme nicht mehr bewegen, wirkte aberganz im Gegensatz zu Ehefrau Birgit zuversichtlich und voller Pläne.Wie ging es weiter mit Bruno, wie geht es ihm heute?In Folge 1 (ausgestrahlt am 18. August 2018) hat Familie Schmidterzählt, wie das war, direkt nach der Diagnose "AmyotropheLateralsklerose" (ALS). Die Krankheit führt nach und nach zu einerLähmung des ganzen Körpers. Die meisten an ALS erkrankten Menschensterben an Schwäche der Atemmuskeln zwischen drei und fünf Jahrennach Auftreten der ersten Anzeichen. "In guten wie in schlechtenZeiten", haben sich Bruno und Birgit bei ihrer Hochzeit geschworen.In Folge 2 erfahren die Zuschauer nun, was seit dem Besuch im Jahr2018 alles passiert ist.Am 2. August 2019 wird in der 3sat-Sendereihe "Besonders normal" dieDoku "Bruno hat ALS - und jetzt?" ausgestrahlt.Samstag, 20. Juli 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherLive aus Spremberg in BrandenburgDer "Länderspiegel" ist sechs Wochen vor der Wahl in Brandenburgunterwegs in Spremberg in der Lausitz. Die Lausitz gilt nach demKohleausstieg als das Sorgenkind des Ostens. 20.000 Arbeitsplätzehängen hier am Tropf der Braunkohle. Bereits nach der Wende gab es inder Region einen tiefgreifenden Strukturwandel. Jetzt sind vieleMenschen voller Sorge um die Zukunft. Was kommt nach der Kohle? Der"Länderspiegel" spricht live mit Spremberger Bürgern.Laut Umfragen steuert die AfD in Brandenburg auf Höchstwerte zu, SPDund Linke fürchten, ihre Regierungsmehrheit zu verlieren. Moderatorund Redaktionsleiter Ralph Schumacher spricht mit MinisterpräsidentDietmar Woidke (SPD).Viele ländliche Regionen in Brandenburg leiden unter mangelhafterInfrastruktur. Der Bus fährt nur einmal am Tag, der nächsteLebensmittelladen ist Kilometer entfernt, und ganze Landstricheversinken im Funkloch. Der "Länderspiegel" hat sich in der Uckermarkumgeschaut und Menschen getroffen, die gerne auf dem Land leben -aber den Anschluss nicht verlieren wollen.Sommer, Sonne ... Spreewald. Die Deutschlandreise führt in diebeliebteste Urlaubsregion Brandenburgs. Mehr als 1500 KilometerFließe bilden ein einmaliges Labyrinth aus Wasserarmen. 750 000Touristen besuchten im Jahr 2018 den Spreewald - Tendenz steigend.Der "Länderspiegel" ist mit zwei weiteren Ausgaben "live vor Ort":Samstag, 27. Juli, 17.05 Uhr: Live aus ZwickauSamstag, 7. September, 17.05 Uhr: Live aus GeraSonntag, 21. Juli 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhGrüne Wunder - was Natur erleben mit uns machtImmer mehr Menschen zieht es wieder ins Grüne. Grüne Wunder in derNatur zu erleben, ob sie groß sind oder klein, das macht unszufriedener, gesünder sowie widerstandsfähiger und kreativer. GrüneWunder lassen uns staunen und helfen, uns selbst und das Leben aufeiner tieferen Ebene zu verstehen. So wie es Goethe in seinem"Osterspaziergang" auf den Punkt bringt: "Zufrieden jauchzet Groß undKlein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein."Die positiven Aspekte des Erlebens der Natur werden durch zahlreichewissenschaftliche Studien belegt. Bücher zur Wirkung von Gärten, Waldund Bäumen auf das Wohlbefinden des Menschen sind derzeit besondersgefragt."sonntags" fragt, wie Naturerlebnisse unser Leben bereichern. DieSendung wird im Naturpark Saar-Hunsrück moderiert, unter anderem ander Saarschleife.Sonntag, 21. Juli 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeVor 50 Jahren, in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969, landetenNeil Armstrong und Buzz Aldrin im Rahmen der Apollo-11-Mission alserste Menschen auf dem Mond.Anlässlich dieses Jubiläums taucht auch der "Fernsehgarten" inkosmische Welten ein: Experten-Talks, Experimente, Service-Tipps,Artistik und Spiele bilden das bunte Rahmenprogramm. Und es gibtwieder viel Musik.Gäste: Julian David, Johnny Logan, Giovanni Zarella, Vanessa Neigert,Detlef Malinkewitz, Lunascope, Vera Klima, Alex Zind, Joey Heindleund andere.Sonntag, 21. Juli 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageEXTRAModeration: Yorck PolusEin Jahr vor den Olympischen SpielenTokio - eine Millionenstadt, eine Metropole der Gegensätze. JapansHauptstadt wird 2020 zum zweiten Mal - nach 1964 - AustragungsortOlympischer und Paralympischer Spiele sein. Moderator Yorck Poluszeigt im Land der aufgehenden Sonne den Stand der Vorbereitungen undworauf sich Athleten, Besucher und Zuschauer freuen können. Erberichtet über die Begeisterung der Gastgeber und welche Sportartenerstmalig olympisch sind.Doch wie hoch ist der Preis, den Tokio als Ausrichter zahlt? Und wieist die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees? Fragen,denen sich IOC-Präsident Thomas Bach stellt. Ebenso zur Zukunft vonOlympia.Eine Extra-Ausgabe der "ZDF SPORTreportage", die die Siege undEmotionen der vergangenen Spiele noch einmal in Erinnerung ruft undLust auf das Großereignis im kommenden Jahr macht.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell