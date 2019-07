ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 24. Juli 2019, 22.45 UhrZDFzoomSchwimmbäder in NotVon Badespaß und leeren KassenFilm von Norman Laryea und Verena RendelSommerhitze in Deutschland - und alle wollen baden gehen! Doch vieleSchwimmbäder sind marode, Frei- und Hallenbädern werden geschlossen.Der Grund: Schwimmbäder sind fast immer ein Verlustgeschäft. Vielemüssten saniert werden, doch vielerorts fehlen das Geld oder derWille zur Investition. Die Bäderschließungen haben Auswirkungen aufden Schwimmunterricht, der oft ausfällt, und verärgern die Bürger."ZDFzoom"-Reporter Norman Laryea begibt sich auf Spurensuche und willherausfinden, welche Konsequenzen es hat, wenn immer mehrSchwimmbäder schließen. Im bayerischen Zeil am Main sind die Tage desHallenbades gezählt. Die technische Anlage unter dem Wasserbeckenbereitet große Probleme. Rohre sind marode, die Filteranlage droht,den Geist aufzugeben. Eine teure Sanierung kann sich die Kommunenicht leisten.Die DLRG warnt: fast 60 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicherenSchwimmer mehr, Schulschwimmen findet vielfach nicht mehr statt. Etwa25 Prozent der Grundschulen in Deutschland haben keinen Zugang mehrzu einem Schwimmbad.Schwimmbäder erfüllen dazu eine wichtige soziale Aufgabe in unsererGesellschaft: In Frankfurt am Main erklärt Soziologin Claudia Neu:"Was an diesen öffentlichen Orten wichtig ist, ist, dass auchMenschen zusammenkommen, die nur wenig miteinander zu tun haben."Deshalb sei es wichtig, sich nicht nur zu fragen, was es kostet,sondern auch, was es uns wert ist, einen sozialen Ort wie einSchwimmbad zu erhalten. Denn ob jung oder alt, arm oder reich,Arbeiter oder Akademiker, sie alle treffen im Schwimmbad aufeinander.Vielerorts versuchen Bürger, diesen Treffpunkt zu retten. Sieübernehmen die Schwimmbäder und betreiben diese als sogenanntesBürgerbad. Ehrenamtliche Helfer engagieren sich, mähen Rasen, sitzenan der Kasse, reparieren die Technik und reinigen die Becken. Nebendem Eintrittsgeld wird der Betrieb über Spenden und Mitgliedschaftenfinanziert. Laut des Netzwerkes Bürgerbad gibt es in Deutschland rund500 Bäder, die sich in Bürger- oder Vereinshand befinden. Doch kanndas allein wirklich die Lösung für Deutschlands Schwimmbadkrise sein?Mehr unter www.zoom.zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell