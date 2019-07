ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 17. Juli 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Marianne Sägebrecht, SchauspielerinEU-Kommissionspräsidentschaft - Wie geht es weiter nach der Wahl?Grillen am offenen Feuer - Was ist erlaubt und was nicht?Tabuthema Erektionsstörungen - Gesundheitstipps für den MannMittwoch, 17. Juli 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinSeelsorger im Duisburger Hafen - "Schwimmende Kirche"Expedition Deutschland: Berlin (3) - Die alte elektrische BahnWaldbaden - Neuer EntspannungstrendMittwoch, 17. Juli 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagZDF-Show "Bares für Rares" - Hinter den KulissenMittwoch, 17. Juli 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMilva wird 80 - Die Italienerin feiert GeburtstagPromis lieben Bikinis - Die schönsten Zweiteiler des SommersMedia Night in Aachen - Promis feiern beim CHIOMittwoch, 17. Juli 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Matthias FornoffBritanniens neue Burger-Bewegung - Der vegane Hype auf der InselSyriens letzte Schlacht - Assads gnadenloser KriegDie Ice Lions von Nairobi - Bodychecks und schnelle KufenKorkernte in Portugal - "außendienst" im EichenwaldPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell