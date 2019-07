ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Mittwoch, 7. August 2019, 20.15 UhrNeuSorry für allesPräsentiert von Steven GätjenZwei Menschen finden sich völlig überraschend in einer TV-Showwieder. Ihr Leben wurde vorher einen Monat lang manipuliert. Einkurioses Spiel, bei dem Wissen und Intuition gefragt sind.Familie und Freunde haben geholfen, die Kandidaten inaußergewöhnliche Situationen zu bringen. Im Studio geht es beim Spielum tolle Wunschpreise darum, sich an konkrete Dinge zu erinnern undGeschehnisse richtig einzuschätzen. Steven Gätjen moderiert dieSendung."Sorry für alles" ist ein überraschend anderes Format, das mitversteckten Kameras arbeitet. Die Kandidaten erleben einen Monat langdie außergewöhnlichsten und kuriosesten Situationen in ihremalltäglichen Leben. Sie bewegen sich in ihrer eigenen "Truman Show"und ahnen davon nichts. Bis zu dem Moment, in dem die Kandidaten, fürsie völlig überraschend, im Studio stehen. Dort haben sie die Chance,durch gute Erinnerung und Intuition, personalisierte Preise im Quizihres Lebens zu gewinnen. Im Studio erwarten sie nur bekannteGesichter - Freunde, Familie und Bekannte. Sie alle haben tatkräftigdabei mitgeholfen, das Leben der beiden Kandidaten auf den Kopf zustellen.Und auch prominente Gesichter haben dazu ihren Beitrag geleistet: Indieser Ausgabe sind Eko Fresh, Thomas Hermanns und Johann Lafer alsKomplizen im Einsatz.Mittwoch, 14. August 2019, 20.15 UhrSorry für allesPräsentiert von Steven GätjenZwei Menschen finden sich völlig überraschend in einer TV-Showwieder. Ihr Leben wurde vorher einen Monat lang manipuliert. Einkurioses Spiel, bei dem Wissen und Intuition gefragt sind.Familie und Freunde haben geholfen, die Kandidaten inaußergewöhnliche Situationen zu bringen. Im Studio geht es beim Spielum tolle Wunschpreise darum, sich an konkrete Dinge zu erinnern undGeschehnisse richtig einzuschätzen. Steven Gätjen moderiert dieSendung."Sorry für alles" ist ein überraschend anderes Format, das mitversteckten Kameras arbeitet. Die Kandidaten erleben einen Monat langdie außergewöhnlichsten und kuriosesten Situationen in ihremalltäglichen Leben. Sie bewegen sich in ihrer eigenen "Truman Show"und ahnen davon nichts. Bis zu dem Moment, in dem die Kandidaten, fürsie völlig überraschend, im Studio stehen. Dort haben sie die Chance,durch gute Erinnerung und Intuition, personalisierte Preise im Quizihres Lebens zu gewinnen. Im Studio erwarten sie nur bekannteGesichter - Freunde, Familie und Bekannte. Sie alle haben tatkräftigdabei mitgeholfen, das Leben der beiden Kandidaten auf den Kopf zustellen.Und auch prominente Gesichter haben dazu ihren Beitrag geleistet: Indieser Ausgabe sind Horst Lichter, Rebecca Mir, Michael Wendler,Markus Krebs und Thomas Gottschalk als Komplizen im Einsatz.Eine zweite Ausgabe "Sorry für alles" wird am Mittwoch, 14. August2019, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell