ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 20. Juni 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenDas Servicemagazin meldet sich am 20. und 21. Juni 2019 von derFerieninsel Gran Canaria. Moderator Ingo Nommsen und seine Gästehaben gute Tipps, wie der Urlaub noch schöner werden kann. Zu Gast anFronleichnam: die Sängerin Namika ("Lieblingsmensch") und ihrMusikpartner Chima. Sie performen ihren Sommerhit "Wir können allessein".Der 42-fache Windsurf-Weltmeister Bjørn Dunkerbeck erklärt allesübers Stand-Up-Paddling und wie auch Anfänger den Einstieg insStehpaddeln gut meistern.Reiserechtsexperte Kay P. Rodegra erklärt, wie man Mängel richtigreklamiert und welche Ansprüche Urlauber an den Reiseveranstalterstellen dürfen.Außerdem:Tod durch Ertrinken - warum Kinder früh schwimmen lernen solltenSauberer Urlaub - was Pauschalreisende für die Umwelt tun könnenKüche des Südens - Surf-and-turf-TortillaDonnerstag, 20. Juni 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGrillsaison - Tipps und TrendsExpedition Deutschland: Sulzbachtal - FossiliensammlerinDie Gartenretter (4) - Die großen Pflanzen kommenDonnerstag, 20. Juni 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Mordfall Lübcke - Rechter Terror in Deutschland?Gäste:Janine Wissler, Die Linke, MdL, hessische FraktionsvorsitzendeStephan J. Kramer, Präsident Verfassungsschutz ThüringenOlaf Sundermeyer, Publizist und AutorMarkus Nierth, ehemaliger Bürgermeister TröglitzSascha Lobo, Autor und Internet-UnternehmerFreitag, 21. Juni 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissAbschied von Karl Lagerfeld - Große Show in ParisOtto in seiner Heimatstadt - Ausstellung in EmdenPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell