Hamburg (ots) - Nach 37 Jahren könnte auf der Brücke desZDF-"Traumschiffs" erstmals eine Frau das Kommando übernehmen. In derneuesten Ausgabe von HÖRZU (ab sofort im Handel) sagtZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler: "Die Zeit wäre reif füreinen weiblichen ,Traumschiff'-Kapitän." Im Mai 2018 hat Sascha Hehn,der aktuelle Kapitäns-Darsteller, überraschend seinen Abschiedverkündet. "Wir haben sehr viele Bewerbungen bekommen", verrätHimmler im Interview, "auch von sehr bekannten Darstellern. Meistläuft das übers Management: Mein Klient stünde bereit und isthochseetauglich.'" Derzeit laufe der Auswahlprozess, so Himmlerweiter. Bis zum Spätherbst will man eine Entscheidung getroffenhaben.Als mögliche Kapitäns-Kandidatinnen werden in der Branche unteranderem Veronica Ferres ("Die Manns"), Anja Kling ("Wir sind dasVolk") und Mariele Millowitsch ("Marie Brand") gehandelt. Bei denMännern gelten unter anderem Sky du Mont ("Der Schuh des Manitu"),Christian Kohlund ("Das Traumhotel") und Hans Sigl ("Der Bergdoktor")als mögliche Kandidaten. ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmlerbetont: "Möglich sind alle Varianten: alt, jung, Mann, Frau. Aber: Amwichtigsten ist, dass die Gesamtkonstellation an Bord stimmt."Auf den Ausstieg Sascha Hehns reagiert Himmler imExklusivinterview mit HÖRZU mit Unverständnis. "Er hat nicht mit mirdarüber gesprochen", sagt der ZDF-Programmchef. Auch Hehns in der"Bild"-Zeitung genannten Ausstiegsgrund, das "Traumschiff" sei nichtinnovativ, lässt Himmler nicht gelten: "Jeder, der an der Produktionteilnimmt, hat die Möglichkeit, Ideen und auch Kritik einzubringen.Es ist aber hilfreicher, dies hinter den Kulissen zu tun."