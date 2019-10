Mainz (ots) -Zum Reformationstag und zu Allerheiligen hat das ZDF auch in diesem Jahr wiederzwei Feiertagsakzente im Programm: In seiner Sendung "Dietrich Grönemeyer -Leben ist mehr! Miteinander der Generationen" am Donnerstag, 31. Oktober 2019,17.45 Uhr, erfährt Dietrich Grönemeyer mehr darüber, wie fruchtbar einMiteinander der Generationen sein kann. Pater Nikodemus Schnabel verbringt inseiner Sendung "Ein guter Grund zu feiern" am Freitag, 1. November 2019, 17.45Uhr, einen Tag in der Feuerwache in Würzburg.Sie wollen auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen: die 80-jährige Dameund die 22-jährige lebenslustige Studentin. Doch ein Schicksalsschlag hat siezusammengeführt. Als 2018 Hannelores Mann starb, entschloss sie sich, einerStudentin ein Zimmer in ihrem Haus kostenlos anzubieten. Seither wohnt Aïsha E.auf Vermittlung von "Wohnen für Hilfe" mit ihr im Münchner Vorort Waldperlach.Dietrich Grönemeyer wird deutlich, wie alle profitieren können, wenn man sichfür andere Lebensentwürfe und Erfahrungen öffnet.Etwa 2100 Einsätze fährt die Berufsfeuerwehr Würzburg im Jahr. Das sind nichtnur Brandbekämpfungen im klassischen Sinn, sondern zum größeren Teil technischeHilfeleistungen zur Rettung aus Gefahrensituationen. Im Christentum gilt dieBereitschaft, sein eigenes Leben in den Dienst anderer Menschen zu stellen, alsein Ausdruck christlicher Nächstenliebe. An Allerheiligen gedenkt die KircheMenschen, die das vorbildlich getan haben.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lebenistmehr sowiehttps://presseportal.zdf.de/presse/eingutergrundhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell