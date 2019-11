ZDF-Programmänderung ab Woche 48/2019

Mainz (ots) - Woche 48/19Sa., 23.11.Bitte Ergänzungen beachten:12.05 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 14.20 UhrEishockey: DEL, 20. SpieltagAdler Mannheim - Eisbären BerlinZusammenfassung vom FreitagabendReporter: Konstantin Klostermann. . .ca. 15.25 UhrEisschnelllauf-Weltcup500 m DamenZusammenfassung aus Tomaszow Mazowiecki/Polen. . .So., 24.11.Bitte Ergänzung und Änderung beachten:10.13 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 14.55 UhrEisschnelllauf-Weltcup500 m HerrenÜbertragung aus Tomaszow Mazowiecki/PolenBitte streichen: Zusammenfassung___________________________19.30 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetBitte Änderung beachten:AntarktikaBitte streichen: Antarktis(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr berücksichtigen.) Woche 1/20Fr., 3.1.18.00 Neue FolgenSOKO KitzbühelBitte Ergänzung beachten:Musik: Wolfgang Setik(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr berücksichtigen.)___________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 Das Boot (1) (HD/AD/Dd 5.1/UT)Simone Strasser Vicky KriepsKriminalrat Hagen Forster Tom WlaschihaKapitänleutnant Klaus Hoffmann Rick OkonOberleutnant zur See Karl Tennstedt August WittgensteinOberfunkmaat Frank Strasser Leonard ScheicherKorvettenkapitän Wrangel Stefan KonarskeOberleutnant Robert Ehrenberg Franz DindaCarla Monroe Lizzy CaplanSamuel Greenwood Vincent KartheiserKommissar Pierre Duval Thierry FrémontSchnitt: Ueli Christen, Karin HartuschMusik: Matthias WeberKamera: David LutherBuch: Tony Saint, Stephanie Bogon, Lothar G. BuchheimRegie: Andreas ProchaskaProduktion von Bavaria Fiction in Koproduktion mitSonar Entertainment im Auftrag von Sky DeutschlandDeutschland 2017Free-TV-PremierePressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell