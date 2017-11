ZDF-Programmänderung ab Woche 48/17

Mainz (ots) - Woche 48/17Mi., 29.11.17.05 ZDF SPORTextra - WintersportBiathlon-Weltcup 15 km Einzel Damen . . .Bitte Ergänzung beachten: Hinweis Über dieLotto-Ziehung am Mittwoch informiert ein Laufband ab ca.18.50 Uhr("Lotto am Mittwoch - Die Gewinnzahlen" um 18.58 Uhr bittestreichen.)Woche 49/17Sa., 2.12.Bitte geänderte Startzeiten und Änderung innerhalb derSportstrecke beachten:10.00 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 11:15Rodel-WeltcupDoppelsitzer. . .ca. 11:45Alpiner Ski-WeltcupAbfahrt Damen. . .ca. 12.10 (VPS 12.00)heute Xpress (HD/UT)ca. 12:15Alpiner Ski-WeltcupSuper-G Herren. . .ca. 12:40Rodel-WeltcupHerren, 1. Lauf. . .ca. 13:05Eisschnelllauf-Weltcup. . .. . .ca. 16:10Rodel-WeltcupHerren, 2. LaufZusammenfassung aus AltenbergBitte streichen: ÜbertragungSo., 3.12.10.15 ZDF SPORTextraWintersport. . .Bitte Ergänzung beachten:ca. 11:10Alpiner Ski-WeltcupAbfahrt Damen. . .Fr., 8.12.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.10 Uhrbeachten:0.10 Standpunkte (VPS 0.09/HD)Bericht vom Parteitag der SPD in BerlinModeration: Ralph SchumacherDeutschland 20170.40 heute+ (VPS 0.10)0.55 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (VPS 0.25)1.40 Monk (VPS 1.10)2.25 Monk (VPS 1.55)3.10 Zum Teufel mit der Penne - Die Lümmel von der ersten Bank(VPS 2.40)4.45 citydreams (VPS 4.15)4.50- Die Rosenheim-Cops (VPS 4.20)5.35(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Woche 50/17Di., 12.12.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Barbara HahlwegBitte streichen: Christian Sievers(Änderung bitte auch für Mi., 13.12.2017, 19.00 Uhr beachten.)Mi., 13.12.Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Das Drehbuch des TerrorsWie gefährlich sind Europas Islamisten?Film von Rainer Fromm und Elmar TheveßenKamera: Chris CalimanDeutschland 201723.30 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute+ (VPS 0.30)1.00 Anton und ich (VPS 0.45)2.00 Aktenzeichen XY... ungelöst (VPS 1.45)3.30 SOKO Wismar (VPS 3.15)4.15 SOKOplus Wismar (VPS 4.00)4.20 auslandsjournal (VPS 4.05)4.50 ZDF.reportage (VPS 4.35)Bescherung auf Bestellung5.20- Leute heute (HD/UT)5.30 (von 17.45 Uhr)Deutschland 2017(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Woche 51/17Di., 19.12.1.20 Neu im KinoBitte Ergänzung beachten:"Eine bretonische Liebe" von Carine TardieuWoche 52/17Mi., 27.12.Bitte geänderten Programmablauf beachten:1.20 Das Spiel beginnt! (VPS 1.25)3.50 SOKO Wismar (VPS 3.55)4.35 SOKOplus Wismar (VPS 4.40)4.40 citydreams (VPS 4.45)5.00- ZDF.reportage5.30 Piste, Party, Pulverschnee("heute Xpress" um 1.20 Uhr entfällt.)Woche 01/18Do., 4.1.22.15 10.000 Kilometer Russland (2) . . .Bitte korrekte Schreibweise beachten: Kamera: MichaelGarrettBitte streichen: Garret(Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 4.45 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell