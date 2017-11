ZDF-Programmänderung ab Woche 48/17

Mainz (ots) - Woche 48/17Do., 30.11.0.30 heute+Bitte nochmalige Änderung beachten:Moderation: Daniel BröckerhoffBitte streichen: Christina v. Ungern-SternbergWoche 49/17Di., 5.12.1.10 Neu im KinoBitte Ergänzung beachten:"Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us" von HanyAbu-Assad(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 3.10 Uhr beachten.)Woche 50/17Mo., 11.12.21.45 heute-journalBitte Änderung beachten:Moderation: Marietta SlomkaBitte streichen: Claus KleberDi., 12.12.19.25 Die Rosenheim-CopsBitte Änderung beachten:Andreas Lorenz Ben BlaskovicBitte streichen: BenediktFr., 15.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 ZDF SPORTextra (FUB/HD/AD/Dolby digital 5.1/UT)Bundesliga liveBorussia Mönchengladbach - Hamburger SV17. SpieltagÜbertragung aus dem Borussia-Park in MönchengladbachReporter: Béla RéthyModeration: Jochen BreyerExperte: Sebastian KehlIn der Halbzeitpause:gegen 21.15 heute-journal (HD/UT)WetterModeration: Claus KleberWoche 51/17Mo., 18.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.35 Das kleine FernsehspielSUPER FRIEDE LIEBE LOVE2.05 James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag (VPS 2.15)4.10 WISO-Dokumentation (VPS 4.20)Amazon - gnadenlos erfolgreich4.55- hallo deutschland (VPS 5.05)5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell