ZDF-Programmänderung ab Woche 47/17

Mainz (ots) - Woche 47/17Mo., 20.11.Bitte geänderten Programmablauf beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Aus für Jamaika - Wohin steuert Deutschland?Moderation: Antje Pieperdazwischen19.35 Was nun, Frau Merkel? (HD/UT) (VPS 19.24)Fragen an die Bundeskanzlerinvon Peter Frey und Bettina Schausten20.15 Der Fernsehfilm der WocheDer Kommissar und das Kind21.45 heute-journal22.30 Montagskino im ZDF (VPS 22.15)No Escape - Renn um Dein Leben0.05 heute+ (VPS 23.50)Moderation: Christina v. Ungern-SternbergBitte streichen: Eva-Maria Lemke0.20 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.05)Der zornige Buddha1.55 ZDF-History (VPS 1.40)2.40 SOKO München (VPS 2.25)3.25 ZDFzoom (VPS 3.55)Europa an der Grenze3.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.25)4.40 Leute heute (HD/UT)(von 17.45 Uhr)Deutschland 20174.55- hallo deutschland (VPS 5.10)5.30("WISO" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246