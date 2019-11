ZDF-Programmänderung ab Woche 46/19

Mainz (ots) - Woche 46/19Mi., 13.11.22.45 ZDFzoomFliegen am LimitBitte korrekte Schreibweise beachten:Der Preis des WachstumsBitte streichen: Wachtstums(Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)Woche 47/19Mi., 20.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.15 ZDFzoom (HD/UT)Der gläserne Patient - Daten in Gefahr?Film von Julia LöschKamera: Manuel Dalitz, Mario HaasDeutschland 2019----------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.10 ZDFzoom (HD/UT)Der gläserne Patient - Daten in Gefahr?Film von Julia Lösch(von 23.15 Uhr)Kamera: Manuel Dalitz, Mario HaasDeutschland 2019Woche 48/19Mo., 25.11.20.15 Der Fernsehfilm der WocheSolo für Weiss - Für immer schweigenBitte Ergänzung bei Rolle/Darsteller beachten:Rainer Weiss Rainer BockPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell