ZDF-Programmänderung ab Woche 44/18

Mainz (ots) - Woche 44/18So., 28.10.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:10.15 Gottschalks große 68er-Show (VPS 10.14/HD/Dd5.1/UT)(vom 6.10.2018)Regie: Frank HofDeutschland 201812.45 heute Xpress (VPS 12.40)12.50 ZDF SPORTextra (VPS 12.45)Wintersport14.05 Du ahnst es nicht!14.50 planet e.: America first, Natur zuletzt? (VPS 16.30)15.15 heute Xpress (VPS 14.50)15.22 Aktion Mensch Gewinner (VPS 17.08)15.25 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 10.15)17.40 Wahl 2018 im ZDFWahl in Hessen (VPS 17.45)(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen. "Zum Glück bleibt esin der Familie", "heute" um 17.00 Uhr und "ZDF SPORTreportage"entfallen.)Woche 45/18Fr., 9.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:09.00 Gedenken an die Pogromnacht (VPS 8.59/HD/UT)Übertragung zum 80. Jahrestag aus dem Deutschen BundestagKommentator: Micha Wagenbach10.05 ZDFzeit (HD/UT)Exodus? - Antisemitismus in Europa(vom 6.11.2018)Film von Gero von BoehmDeutschland10.50 Gedenken an die Pogromnacht (VPS 10.55)Bitte Ergänzung beachten:Kommentator: Martin Cordes(Weitere Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um9.00 Uhr, " Volle Kanne - Service täglich" und "Notruf Hafenkante"entfallen.) Woche 47/18So., 18.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:13.30 Gedenkstunde zum Volkstrauertag14.45 heute Xpress (VPS 14.30)(Weiterer Ablauf ab 14.50 Uhr wie vorgesehen. " Korsika - wildeSchönheit" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell