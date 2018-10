ZDF-Programmänderung ab Woche 44/18

Mainz (ots) - Woche 44/18Sa., 27.10.Bitte Programmänderung beachten:17.35 plan b: Stadt im WandelNeuer Schwung für alte Viertel(Text und weitere Angaben s. 3.11.2018, 17.35 Uhr.)("plan b: Heilen ohne Antibiotika" wird auf Sa., 3.11.2018, 17.35Uhr verschoben)Mi., 31.10.Bitte Programmänderung beachten:4.45 plan b: Stadt im WandelNeuer Schwung für alte Viertel(Text und weitere Angaben s. Mi., 7..11.2018, 4.30 Uhr.)(Die Wiederholung "plan b: Heilen ohne Antibiotika" wird auf Mi.,7.11.2018, 4.30 Uhr verschoben)Fr., 2.11.2.40 SOKO LeipzigBitte Korrektur bei Rollen/Darsteller beachten:Jens Rose Martin BretschneiderBitte streichen: BrettschneiderWoche 45/18Sa., 3.11.Bitte Programmänderung beachten:17.35 plan b: Heilen ohne AntibiotikaWie wir in Zukunft Infektionen behandeln können(Text und weitere Angaben s. 27.10.2018, 17.35 Uhr.)("plan b: Stadt im Wandel" wird auf Mi., 27.10.2018, 17.35 Uhrvorgezogen.) Mo., 5.11.5.30 * ZDF-Morgenamagazin. . . Bitte Ergänzung beachten: 7.00 - 9.00Melanie Haack, Jochen Breyer(Ergänzung bitte auch für Di., 6.11.2018 bis Fr. 9.11.2018 Uhrbeachten.)Mi., 7.11.Bitte Programmänderung beachten:4.30 plan b: Heilen ohne AntibiotikaWie wir in Zukunft Infektionen behandeln können(Text und weitere Angaben s. Mi., 31.10.2018, 4.45 Uhr.)(Die Wiederholung "plan b: Stadt im Wandel" wird auf Mi.,31.10.2018, 4.45 Uhr vorgezogen.)Fr., 9.11.22.00 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Christian SieversBitte streichen: Marietta Slomka-------------------------------------------------Bitte Änderung des Sendetitels beachten:23.45 Herbert Grönemeyer: Tumult - LiveBitte streichen: Herbert Grönemeyer - das KonzertWoche 46/18So., 11.11.21.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Marietta SlomkaBitte streichen: Christian Sievers Woche 48/18So., 25.11.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:10.15 ZDF SPORTextraWintersport14.05 Du ahnst es nicht!Moderation: Thomas AndersDeutschland 201814.50 heute Xpress (VPS 14.35)14.55 Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen(HD/UT/DolbyDigital 5.1)Mickey Blue EyesMichael Felgate Hugh GrantFrank Vitale James CaanGina Vitale Jeanne TripplehornVito Graziosi Burt YoungPhilip Cromwell James FoxOnkel Vinnie Joseph ViterelliFBI-Agent Connell Gerry BeckerFBI-Agent Lewis Scott ThompsonCarol Maddie CormanAngelo Tony DarrowRegie: Kelly MakinUSA 1999("Staatsanwälte küßt man nicht" entfällt. Weiterer Ablauf ab 16.30Uhr wie vorgesehen.)Mo., 26.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.15 Montagskino im ZDFDie purpurnen Flüsse - Kreuzzug der Kinder23.50 heute+ (VPS 23.55)0.05 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.10)4 Könige1.35 Bares für Rares (VPS 1.40)2.25 Bares für Rares (VPS 2.30)3.20 Bares für Rares (VPS 3.25)4.10 Bares für Rares (VPS 4.15)5.05 hallo deutschland (VPS 5.10) -5.30Di., 27.11.Bitte Beginnzeitkorrekturren, Ergänzung und Programmänderungbeachten:0.50 Die purpurnen Flüsse - Kreuzzug der Kinder2.25 The Fall - Tod in Belfast (3) (VPS 2.30)Bitte Ergänzung beachten:(Erstsendung 29.11.2015)3.55 The Knick (VPS 4.00)4.50 Neu im Kino(von 0.45 Uhr)4.55 hallo deutschland-5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell