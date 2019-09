ZDF-Programmänderung ab Woche 39/19

Mainz (ots) - Woche 39/19Fr., 27.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.00 heute - in Europa (HD/UT)Live aus Wien vor den Parlamentswahlen in ÖsterreichModeration: Julia Theres HeldWoche 41/19So., 6.10.9.03 sonntagsBitte Änderung beachten:Moderation: Michael SahrBitte streichen: Andrea BallschuhPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell