ZDF-Programmänderung ab Woche 39/18

Mainz (ots) - Woche 39/18Di.,25.9.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorreturen beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Zerreißprobe in der Union - Kauder verliertFraktionsvorsitzModeration: Antje Pieper19.35 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.25 ZDFzeit (VPS 20.15)Deutschlands große Clans: Die Lidl-Story21.10 Frontal 21 (VPS 21.00)21.50 heute journal (VPS 21.45)22.20 Die Anstalt (VPS 22.15)23.05 Leschs Kosmos (VPS 23.00)23.35 Markus Lanz (VPS 23.30)0.50 heute+ (VPS 0.45)1.05 Neu im Kino (VPS 1.00)1.10 Hacked - Kein Leben ist sicher (VPS 1.05)2.40 Die Brücke - Transit in den Tod (2) (VPS 2.35)4.30 The Knick (VPS 4.25)5.20 citydreams (VPS 5.19/HD) -5.30(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)