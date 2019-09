ZDF-Programmänderung ab Woche 38/19

Mainz (ots) - ZDF-ProgrammänderungWoche 38/19Di., 17.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:21.00 Frontal 21 (HD/UT)Klimawandel - Die Folgen für Deutschlandmit Ilka BrechtWoche 39/19Mo., 23.9.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.00 Das kleine FernsehspielHAMBI - Der Kampf um den Hambacher Wald1.25 Bares für Rares (VPS 1.30)2.20 Bares für Rares (VPS 2.25)3.10 Bares für Rares (VPS 3.15)4.05 Bares für Rares (VPS 4.10)4.55- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30Woche 40/19Do., 3.10.7.05 Ritter Rost 2 - Das SchrottkomplottBitte Ergänzung beachten: UntertitelWoche 43/19So., 20.10.11.00 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019Bitte Ergänzung beachten: Untertitel-----------------------------------zu So., 20.10.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 neoriginal (HD/Dd 5.1/UT)Neue FolgenTrapped II - Gefangen in Island (1)Andri Ólafur Darri ÓlafssonHinrika Ilmur KristjánsdóttirÁsgeir Ingvar E. SigurðssonHafdís Jóhanna Vigdís ArnardóttirThórhildur Elva María BirgisdóttirAron Stormur J. K. BaltasarssonLaufey Katla Margrét ThoreirsdóttirHjörtur Baltasar Breki BaltasarssonGuðrún Katrin Halldóra SigurðardóttirTrausti Björn Hlynur HaraldssonSchnitt: Sigvaldi J. Kárason, Ingibjörg ÀsmundsdóttirMusik: Hildur Guđnadóttir, Rutger Hoedemaekers, JóhannJóhannssonKamera: Bergsteinn Björgúlfsson, Árni FilipussonBuch: Sigurjón Kjartansson, Baltasar KormákurRegie: Baltasar Kormákur, Óskar Thór Axelsson, UglaHauksdóttirGemeinschaftsproduktion von Dynamic Television, ZDF,ZDF Enterprises, RVK und RÚVIsland/Deutschland 2019Free-TV-PremiereMo., 21.10.0.20 Das kleine Fernsehspiel100 Millionen ViewsBitte Ergänzung beachten: Untertitel---------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:1.25 neoriginal (HD/Dd 5.1/UT)Trapped II - Gefangen in Island (1)(vom Vortag)Andri Ólafur Darri ÓlafssonHinrika Ilmur KristjánsdóttirÁsgeir Ingvar E. SigurðssonHafdís Jóhanna Vigdís ArnardóttirThórhildur Elva María BirgisdóttirAron Stormur J. K. BaltasarssonLaufey Katla Margrét ThoreirsdóttirHjörtur Baltasar Breki BaltasarssonGuðrún Katrin Halldóra SigurðardóttirTrausti Björn Hlynur HaraldssonSchnitt: Sigvaldi J. Kárason, Ingibjörg ÀsmundsdóttirMusik: Hildur Guđnadóttir, Rutger Hoedemaekers, JóhannJóhannssonKamera: Bergsteinn Björgúlfsson, Árni FilipussonBuch: Sigurjón Kjartansson, Baltasar KormákurRegie: Baltasar Kormákur, Óskar Thór Axelsson, UglaHauksdóttirGemeinschaftsproduktion von Dynamic Television, ZDF,ZDF Enterprises, RVK und RÚVIsland/Deutschland 2019Di., 22.10.20.15 ZDFzeit30 Jahre MauerfallAusverkauf Ost (1)Bitte Ergänzung beachten:Film von Heike Nelsen und Florian Hartung(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 23.10., 2.15Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell