ZDF-Programmänderung ab Woche 38/18

Mainz (ots) - ZDF-ProgrammänderungWoche 38/18Mi., 19.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoomNeue Heimat, fremdes Land (HD/UT)Flüchtlinge in DeutschlandFilm von Katja NellissenKamera: Samir SaadDeutschland 2018______________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:3.15 ZDFzoomNeue Heimat, fremdes Land (VPS 3.30/HD/UT)Flüchtlinge in DeutschlandFilm von Katja Nellissen(von 22.45 Uhr)Kamera: Samir SaadDeutschland 2018Woche 39/18So., 23.9.18.00 ZDF.reportageNirgendwo willkommenBitte Änderung beachten:Film von Philipp HamplBitte streichen: Michael Beck und Michael Hawich(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)Woche 43/18So., 21.10.1.10 Masters of SexBitte korrekte Schreibweise bei Rolle/Darsteller beachten:Jane Martin Heléne Yorke(Bitte auch für 2.05 Uhr beachten.)