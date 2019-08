ZDF-Programmänderung ab Woche 36/19

Mainz (ots) - Woche 36/19So., 1.9.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 14.00 Uhrbeachten:14.00 heute Xpress14.03 ZDF SPORTextraRudern: WMAchter MännerÜbertragung aus Linz/ÖsterreichReporter: Norbert Galeskeca. 14.20 UhrRadsport: Deutschland Tour4. Etappe, Eisenach - ErfurtÜbertragung aus ErfurtReporter: Michael PfefferModeration: Yorck PolusExperte: Marcel Kittelca. 15.30 UhrRudern: WMZusammenfassung aus Linz/ÖsterreichReporter: Norbert Galeskeca. 15.45 UhrGedenkfeiern zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges (HD/UT)Film von Natalie Stegerca. 16.00 Uhrheute Xpress (VPS 16.05)ca. 16.05 UhrAktion Mensch Gewinner (VPS 19.28)Moderation: Rudi Cerneca. 16.10 UhrLeichtathletik: ISTAFÜbertragung aus BerlinReporter: Peter Leissl, Marc WindgassenModeration: Norbert KönigReiten: EM VielseitigkeitSpringenZusammenfassung aus LuhmühlenReporter: Gert HerrmannReiten: EM Vielseitigkeit bei zdfsport.de:Entscheidung aus Luhmühlen ab 14.40 Uhr im Livestream--------------------------zu So., 1.9.17.35 Wahl 2019 im ZDFWahlen in Brandenburg und Sachsen19.00 heuteWahlen in Brandenburg und Sachsen19.25 Wahl 2019 im ZDF (HD/UT)Wahlen in Brandenburg und SachsenLive aus den ZDF-Wahlstudios in Potsdam und Dresdenmit Bettina SchaustenHochrechnungen und Analysen:Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen e.V.,Mannheim19.40 Terra X (VPS 19.30)Feuer und Eis - Expedition zum Mount St. Helens20.20 Herzkino (VPS 20.15)Rosamunde Pilcher: Pralinen zum Frühstück21.50 heute journal (VPS 21.45)Wahlen in Brandenburg und Sachsen22.35 neoriginal (VPS 22.15)Springflut0.05 ZDF-History (VPS 23.40)0.50 Gedenkfeiern zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges (HD/UT)Film von Natalie StegerDeutschland 20191.05 heute (VPS 0.25)1.15 neoriginal (VPS 0.35)Springflut(von 22.35 Uhr)2.45 Terra X (VPS 2.00)Feuer und Eis - Expedition zum Mount St. Helens3.30 Terra X (VPS 2.45)Wilder Planet: Vulkane4.15 ZDF-History (VPS 3.30)(von 0.05 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung"Terra Xpress" um 4.30 Uhr entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell