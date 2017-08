ZDF-Programmänderung ab Woche 36/17

Mainz (ots) - Woche 36/17Di., 5.9.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:20.15 Wahl 2017 im ZDFWie geht's, Deutschland?22.00 heute-journal (VPS 21.45)22.28 Parteien zur Bundestagswahl * (VPS 22.13)22.30 37° (VPS 22.15)Gestohlenes Vertrauen23.00 Wahl 2017 im ZDF (VPS 22.45)illner intensiv23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute+ (VPS 0.30)1.00 Neu im Kino (VPS 0.45)1.05 The Look of Love - Das Geschäft mit dem Sex (VPS 0.50)2.40 SOKO Köln (VPS 2.25)3.25 37° (VPS 3.10)Gestohlenes Vertrauen(von 22.30 Uhr)3.55 ZDF.reportage (VPS 3.40)Sommer, Sonne, Superstau4.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.15)5.10- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30("Global Vision" entfällt.)Mi., 6.9.0.45 Wahl 2017 im ZDF#ichbindeutschland - Was Wähler wollen Bitte Ergänzungbeachten: UntertitelWoche 37/17Di., 12.9.1.00 Neu im KinoBitte Ergänzung beachten:"Logan Lucky" von Steven SoderberghMi., 13.9.19.20 UEFA Champions League MagazinBitte Ergänzungen beachten:Moderation: Oliver WelkeExperte: Oliver Kahn------------------------20.25 UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur - Borussia Dortmund Gruppenphase, 1.Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten:Reporter: Béla Réthy Moderation: Oliver Welke------------------------1.10 UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur - Borussia DortmundGruppenphase, 1. Spieltag(von 20.25 Uhr)Bitte Ergänzung beachten:Reporter: Béla RéthyWoche 38/17Mo., 18.9.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Barbara HahlwegBitte streichen: Petra GersterWoche 39/17Mi., 27.9.19.20 UEFA Champions League MagazinBitte Ergänzungen beachten:Moderation: Jochen BreyerExperte: Oliver Kahn-----------------------20.25 UEFA Champions LeagueParis St. Germain - FC Bayern München Gruppenphase, 2.Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten:Reporter: Oliver Schmidt Moderation: Jochen Breyer-----------------------1.10 UEFA Champions LeagueParis St. Germain - FC Bayern MünchenGruppenphase, 2. Spieltag(von 20.25 Uhr)Bitte Ergänzung beachten:Reporter: Oliver SchmidtWoche 40/17Di., 3.10.Bitte geänderten Sendetitel beachten:13.00 Mainz feiert!Das Fest zum Tag der Deutschen EinheitBitte streichen: ZDF-Fernsehgarten zum Tag der EinheitWoche 41/17Sa., 7.10.12.05 Menschen - das MagazinBitte Änderung beachten:Anders reisenBitte streichen: Humor und Behinderung----------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:17.35 Neu (HD/UT)plan b: Kleine Miete - tolle WohnungGünstig wohnen in der CityFilm von Renate WernerDeutschland 2017Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell