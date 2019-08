ZDF-Programmänderung ab Woche 35/19

Mainz (ots) - Woche 35/19Di., 27.8.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:Zur Erinnerung an Ferdinand Piëch0.35 ZDFzeit (VPS 0.34/HD/UT)Deutschlands große Clans: Die Volkswagen-StoryFilm von Annebeth Jacobsen und Manfred Oldenburg(Erstsendung 17.10.2017)Deutschland 20171.20 The Nice Guys - Nett war gestern! (VPS 0.35)3.10 Lewis (VPS 2.25)4.40 Father Brown (VPS 3.55)5.25- citydreams (HD)5.30(Die Wiederholungen "Leute heute" und "hallo deutschland"entfallen.)Woche 36/19Fr., 6.9.22.45 heute journalBitte Ergänzung beachten:WetterWoche 40/19Di., 1.10.Bitte Programmänderung ab 1.05 Uhr beachten:1.05 neoriginal (VPS 2.45)Trapped - Gefangen in Island (4)2.40 neoriginal (HD/Dd 5.1/UT)Trapped - Gefangen in Island (5)Andri Ólafur Darri ÓlafssonAgnes Nína DöggFilippusdóttirHinrika Ilmur KristjánsdóttirÁsgeir Ingvar E.SigurðssonHjörtur Baltasar Breki SamperHrafn PálmiGestssonEiríkur þorsteinn GunnarssonSigurður þorsteinnBachmannCaptain Carlsen Bjarne HenriksenTrausti Björn HlynurHaraldssonSchnitt: Elísabet Ronaldsdóttir, Sigvaldi J. KárasonMusik: Jóhann JóhannssonKamera: Bergsteinn BjörgúlfssonBuch: Sigurjón Kjartansson, Clive BradleyRegie: Baltasar Kormákur(Erstsendung 19.3.2017)Island/Deutschland 20174.15 Father Brown (VPS 4.20)5.00- hallo deutschland (VPS 5.05)5.30(Die Wiederholung "Das Jericho Projekt" entfällt.)Mi., 2.10.Bitte Programmänderung beachten:4.05 ZDFzeit (VPS 4.04/HD/UT)30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der EinheitFilm von Stephan Lamby und Florian Huber(vom 9.4.2019)Kamera: Knut Muhsik, Peter Petriedes, Erasmus De GrandeDeutschland 20194.50 ZDFzoom (VPS 4.05)Regional einkaufen - gute Idee oder Mogelpackung?5.20- Deutschland von oben5.30(Die Wiederholung "Frontal 21" entfällt.) Do., 3.10.Bitte Programmänderung beachten:2.40 ZDFzeit (VPS 2.39/HD/UT)Geh doch nach drüben! (1)Wo lag das bessere Deutschland?Film von Karlo Malmedie und Kristin SiebertKamera: André Böhm(Erstsendung 10.3.2015)Deutschland 20153.25 ZDFzeit (VPS 3.24/HD/UT)Geh doch nach drüben! (2)Wo lag das bessere Deutschland?Film von Karlo Malmedie und Kristin SiebertKamera: André Böhm(Erstsendung 17.3.2015)Deutschland 2015(Weiterer Ablauf ab 4.10 Uhr wie vorgesehen. "ZDFzeit: Nicht alleswar schlecht: 1. DDR - Liebe, Frust und Freiheit" und "ZDFzeit: Nichtalles war schlecht: 2. DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll"entfallen.)Woche 41/19Sa., 5.10.Bitte Programmänderung beachten:5.35 stark! (VPS 5.34/HD)Ibrahim und Jeremia - Brüder aus zwei WeltenBuch: Maike ConwayDeutschland 2017(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Jungs-WG: OhneEltern in den Schnee" wird auf Sa., 12.10.2019, 5.35 Uhr verschoben.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell