ZDF-Programmänderung ab Woche 33/20

Mainz (ots) - Woche 33/20Do., 13.8.Bitte Programmänderung ab 1.30 Uhr beachten:1.30 neoriginal (VPS 1.29) The Mallorca Files Doppeltes Spiel (Text und weitere Angaben s. 16.8.2020, 15.00 Uhr)2.15 neoriginal (VPS 2.14) The Mallorca Files Tod im Morgengrauen (Text und weitere Angaben s. 16.8.2020, 15.45 Uhr)3.00 neoriginal (VPS 2.59) The Mallorca Files Mallorcas meistgesuchter Mann (Text und weitere Angaben s. 23.8.2020, 14.00 Uhr)3.45 neoriginal (VPS 3.44) The Mallorca Files Mallorca hat den Superstar (Text und weitere Angaben s. 23.8.2020, 14.45 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "Notruf Hafenkante" um 1.30 Uhr sowie 2.15 Uhr und die Wiederholungen "SOKO Stuttgart" um 3.00 Uhr sowie 3.45 Uhr entfallen.)Woche 34/20So., 16.8.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur ab 14.55 Uhr beachten:14.55 Duell der Gartenprofis (VPS 14.54/HD) (Erstsendung 21.7.2019) Deutschland 201915.40 heute Xpress (VPS 14.55)15.45 Inselträume (VPS 15.44/HD/UT) Die Kykladen - die Schönen des Südens Film von Gert Anhalt (Erstsendung 19.7.2018) Deutschland/Griechenland 2018(Weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen. "The Mallorca Files: Doppeltes Spiel" und "Tod im Morgengrauen" werden auf Do., 13.8.2020, 1.30 Uhr und 2.15 Uhr vorgezogen.)Mi., 19.8.Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen ab 0.35 Uhr beachten:0.35 QAnon - (HD) Wie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie werden? Film von Felix Huesmann und Daniel Samini Deutschland 20201.05 ZDFzeit (VPS 1.20) Sehnsucht Urlaub1.50 auslandsjournal (VPS 2.05)2.20 ZDFzoom (VPS 2.35)2.50 Frontal 21 (VPS 3.05)3.35 QAnon - (VPS 3.50/HD) Wie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie werden? Film von Felix Huesmann und Daniel Samini (von 0.35 Uhr) Deutschland 20204.05 ZDF.reportage (HD/UT) Sommer, Sonne, Sicherheit Strandleben in Corona-Zeiten Film von Angelika Wörthmüller und Enrico Demurray (vom 16.8.2020) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen.)Woche 35/20So., 23.8.Bitte Programmänderung ab 14.00 Uhr beachten:14.00 Duell der Gartenprofis (VPS 13.59/HD) Moderation: Eva Brenner Deutschland 202014.45 Duell der Gartenprofis (VPS 14.44/HD) (Erstsendung 11.8.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.) "The Mallorca Files: Mallorcas meistgesuchter Mann" und "Mallorca hat den Superstar" werden auf Do., 13.8.2020, 3.00 Uhr und 3.45 Uhr vorgezogen.)Woche 36/20So., 30.8.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 14.10 Uhr beachten:14.10 Duell der Gartenprofis (VPS 14.05)14.55 Duell der Gartenprofis (VPS 14.49/HD) (Erstsendung 9.6.2019) Deutschland 201915.40 heute Xpress (VPS 14.50)15.45 Inselträume (HD/UT) Island - Hotspot des Nordens Film von Barbara Lueg Kamera: Thorsten Eifler (Erstsendung 26.7.2018) Island/Deutschland 2018(Weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen. "Endless Love" wird zu einem späteren Termin ausgestrahlt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4676634OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell