ZDF-Programmänderung ab Woche 30/20

Mainz (ots) - Woche 30/20Sa., 18.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.35 plan b: Billiger Wohnen (HD/UT) Bessere Bedingungen für Mieter Film von Frédérique Veith Deutschland 2020("plan b: Becher, Waffel oder Eis am Stiel" verschiebt sich auf Sa., 15.8.2020, 17.35 Uhr)Mi., 22.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:4.35 plan b: Billiger Wohnen (HD/UT) Bessere Bedingungen für Mieter Film von Frédérique Veith (vom 18.7.2020) Deutschland 2020("plan b: Becher, Waffel oder Eis am Stiel" verschiebt sich auf Mi., 19.8.2020, 4.35 Uhr)Woche 33/20Sa., 8.8.Bitte Programmänderung ab 23.00 Uhr beachten:23.00 Filmnacht im ZDF (VPS 22.59/HD/Dolby digital 5.1/UT) No Escape - Renn um Dein Leben (No Escape)Jack Dwyer Owen Wilson Annie Dwyer Lake Bell Hammond Pierce Brosnan Lucy Dwyer Sterling Jerins Beeze Dwyer Claire GeareRegie: John Erick Dowdle USA 20150.35 heute Xpress (VPS 0.00)0.40 Jennifer 8 (VPS 0.05)2.35 Tod in Sevilla (VPS 2.05)4.10- Eine Affäre Undercover (VPS 3.35) 5.35("das aktuelle sportstudio" und die Wiederholung "Länderspiegel" entfallen. "zdf.formstark" und "Filmgorillas" verschieben sich auf So., 9.8.2020.) So., 9.8.Bitte Programmänderung ab 5.35 Uhr beachten:5.35 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert (vom 6.8.2020) Deutschland 20205.45 zdf.formstark (HD) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 5.50 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4640178OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell