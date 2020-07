ZDF-Programmänderung ab Woche 29/20

Mainz (ots) - Woche 29/20Mi., 15.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT) Tönnies und die Werkverträge Ausbeutung mitten in Deutschland Film von Oliver Koytek, Jochen Schulze und Anja Marx Kamera: Chris Koytek, Eduard Heizmann, Jürgen Heck, Jens Grumpelt Deutschland 2020Woche 30/20Mi., 22.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 Wachgeküsst - Urlaubsparadiese mitten in Deutschland (1) (HD/UT) Von der Ostsee an die Mosel Film von Juliane Kussmann, Babette Hnup und Sylvie Kürsten Kamera: Felix Korfmann, Jonny Müller-Goldenstedt, Florian Lengert Deutschland 2020Woche 31/20Mi., 29.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 Wachgeküsst - Urlaubsparadiese mitten in Deutschland (2) (HD/UT) Von Ostfriesland in den Schwarzwald Film von Kristin Siebert und Denise Jacobs Kamera: Felix Korfmann, Jonny Müller-Goldenstedt, Florian Lengert, William Dubas Deutschland 2020Woche 32/20Sa., 1.8.Bitte Programmänderung beachten:12.15 Lotta & der schöne Schein (VPS 12.14/HD/UT) Nach Motiven des Romans "Die letzten Dinge" von Annegret HeldLotta Brinkhammer Josefine Preuß Meinolf Brinkhammer Frank Röth Sebastian Brinkhammer Bernhard Piesk Maren Catherine Flemming Mona Carol Schuler Danny Dennis Mojen Dr. Gloria Rubens Kirsten Block Magda Rubens Camille Dombrowsky Dekan Ingenberg David Bunners Lilo Brinkhammer Sophia Louisa Schillner und andereSchnitt: Diana Matous Musik: Ali N. Askin Kamera: Julia Baumann Drehbuch: Birgit Maiwald nach einer Idee von Anika Soisson, Markus Staender Regie: Christina Schiewe (Erstsendung 18.4.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen. "Zwei verlorene Schafe" entfällt.)Do., 6.8.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Lotta & der Mittelpunkt der Welt (VPS 20.14/HD/UT) Nach Motiven des Romans "Die letzten Dinge" von Annegret HeldLotta Brinkhammer Josefine Preuß Meinolf Brinkhammer Frank Röth Sebastian Brinkhammer Bernhard Piesk Maren Catherine Flemming Rüdiger Ulrich Friedrich Brandhoff Lilo Brinkhammer Sophia Louisa Schillner Maike Sylta Fee Wegmann Gerdy Jytte-Merle Böhrnsen Frau Bergmann Hildegard Schroedter Gunnar Johannes Suhm und andereSchnitt: Ulrike Leipold Musik: Ali N. Askin Kamera: Eddie Schneidermeier Drehbuch: Birgit Maiwald Regie: Andreas Menck (Erstsendung 25.4.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Die Bergretter: Am Abgrund" wird auf Do., 13.8.2020, 20.15 Uhr verschoben.)Woche 33/20Do., 13.8.Bitte Folgenänderung beachten:20.15 Die Bergretter Am Abgrund (Text und weitere Angaben s. Do., 6.8.2020, 20.15 Uhr.)("Die Bergretter: Entzug" wird auf Do., 20.8.2020, 20.15 Uhr verschoben.)Woche 34/20Do., 20.8.Bitte Folgenänderung beachten:20.15 Die Bergretter Entzug (Text und weitere Angaben s. Do., 13.8.2020, 20.15 Uhr.)("Die Bergretter: Ohne Aussicht" wird auf Do., 27.8.2020, 20.15 Uhr verschoben.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4649037OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell