ZDF-Programmänderung ab Woche 29/19

Mainz (ots) - Woche 29/19Sa., 13.7.Zur Erinnerung an Artur BraunerBitte streichen: Filmnacht im ZDF23.00 Hitlerjunge SalomonBitte Ergänzung beachten: 16:9Bitte streichen: 4:3UntertitelSo., 14.7.9.03 sonntagsBitte Änderung beachten:Deutschlands größter Hindutempel - eine Spurensuche in HammBitte streichen: EuropasDi., 16.7.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur ab 9.00 Uhrbeachten:9.00 ZDF spezial (VPS 8.59/HD/UT)Entscheidung in StraßburgUrsula von der Leyens Rede vor dem EU-ParlamentModeration: Matthias Fornoff9.30 Volle Kanne - Service täglich (VPS 09.05)(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um9.00 Uhr entfällt.)Mi., 17.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Im Namen des VolkesJustiz vor dem Kollaps?Film von Rita Knobel-UlrichKamera: Michael Donnerhak, Riccardo GieseDeutschland 2019---------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:2.45 ZDFzoom (HD/UT)Im Namen des VolkesJustiz vor dem Kollaps?Film von Rita Knobel-Ulrich(von 22.45 Uhr)Kamera: Michael Donnerhak, Riccardo GieseDeutschland 2019Woche 30/19Di., 23.7.22.15 37°Wo ist meine Familie?Bitte Ergänzung beachten:Film von Angela Giese und Florian HartungPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell