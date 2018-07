ZDF-Programmänderung ab Woche 28/18

Mainz (ots) - Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Das Urteil im NSU-ProzessModeration: Matthias FornoffFIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018[TM]19.35 ZDF WM live (HD/Dd 5.1/UT)aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn20.00 ZDF WM live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)Kroatien - EnglandHalbfinaleÜbertragung aus dem Luschniki-Stadion in MoskauReporter: Oliver SchmidtIn der Halbzeitpause:gegen 20.45 Uhr: heute journal (VPS 23.15)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich22.00 ZDF WM live (HD/Dd 5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn22.30 ZDFzoom (HD/UT)Auf der Spur des rechten TerrorsDie sieben Geheimnisse des NSUFilm von Rainer FrommDeutschland 201823.15 Markus Lanz (VPS 23.45)0.30 heute+ (VPS 0.55)0.45 ZDFzeit (HD/UT)NSU - Der ProzessDie Schuld der Beate ZschäpeFilm von Rainer FrommDeutschland 20181.30 ZDFzeit (VPS 1.55)Langnese, Schöller & Co.2.15 ZDFzeit (VPS 2.40)Bratmaxe, Bruzzler & Co. zu Mi., 11.7.3.00 plan b: Weniger ist mehr (VPS 4.10)3.30 ZDF.reportage (HD/UT)Partyzone InnenstadtLärm, Müll und AlkoholFilm von Andrea Rudnik(vom 8.7.2018)Deutschland 20184.00 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT)Abgehängt(von 16.10 Uhr)Sven Hansen Igor JefticMichael Mohr Max MüllerMiriam Stockl Marisa BurgerMarie Hofer Karin ThalerTobias Hartl Michael A. GrimmPolizeidirektor Gert Achtziger Alexander DudaJo Caspar Christian K. Schaefferund andereBuch: Gerhard AmmelburgerRegie: Walter BannertDeutschland 20134.45 Leute heute (VPS 4.40)4.55- hallo deutschland5.30("Das Traumschiff: San Francisco" wird am Di., 10.7., 20.15 Uhrund "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Sambia" um 21.45 Uhrausgestrahlt. "Geheimes Katar" verschiebt sich auf einen späterenZeitpunkt.)Die Serie "Heldt" verschiebt sich wie folgt:Mi., 18.07. 19:25 Uhr Summ mir das Lied vom TodDo., 19.07. 00:55 Uhr Summ mir das Lied vom Tod (vom Vortag)Mi., 25.07. 19:25 Uhr Alles hat ein Ende ...Do., 26.07. 00:55 Uhr Alles hat ein Ende ... (vom Vortag)Mi., 01.08. 19:25 Uhr Bis zum letzten TropfenDo., 02.08. 01:00 Uhr Bis zum letzten Tropfen(vom Vortag)Mi., 08.08. 19:25 Uhr Ein König, zwei DamenMi., 15.08. 19:25 Uhr Carlos letzte LiebeMi., 22.08. 19:25 Uhr Alles andersDo., 23.08. 01:05 Uhr Alles anders(vom Vortag)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell