ZDF-Programmänderung ab Woche 27/20

Mainz (ots) - Woche 27/20Do., 2.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.15 ZDF SPORTextra (VPS 23.14/Fub/HD/UT) Bundesliga SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim Relegation, Hinspiel Bundesliga - 2. Bundesliga Zusammenfassung aus dem wohninvest Weserstadion in Bremen Reporter: Béla Réthy Moderation: Norbert KönigWoche 28/20Mo., 6.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.45 ZDF SPORTextra (VPS 23.44/Fub/HD/UT) Bundesliga 1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen Relegation, Rückspiel 2. Bundesliga - Bundesliga Zusammenfassung aus der Voith-Arena in Heidenheim Reporter: Oliver Schmidt Moderation: Sven VossWoche 29/20So., 12.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.25 Terra Xpress (HD/UT) Achtung, Diebe! Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020 ________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:4.20 Terra Xpress (HD/UT) Achtung, Diebe! (von 18.25 Uhr) Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020("Terra Xpress: Miese Abzocker und fiese Tricks" verschiebt sich auf So., 26.7.2020.)Woche 31/20So., 26.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.25 Terra Xpress (HD/UT) Miese Abzocker und fiese Tricks Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020("Terra Xpress: Achtung, Diebe!" wird auf So., 12.7.2020 vorgezogen.)Woche 32/20Mi., 5.8.1.00 heute Xpress Bitte streichen: Untertitel