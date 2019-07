ZDF-Programmänderung ab Woche 27/19

Mainz (ots) - Woche 27/19Mi., 3.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Arme Kindheit in DeutschlandFilm von Stephanie GargoschKamera: Sven StöltingDeutschland 2019----------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.30 ZDFzoom (HD/UT)Arme Kindheit in DeutschlandFilm von Stephanie Gargosch(von 22.45 Uhr)Kamera: Sven StöltingDeutschland 2019Do., 4.7.Bitte Programmänderung beachten:Zur Erinnerung an Lisa Martinek0.45 Das Duo (VPS 0.44/HD/UT)Tote lügen besserMarion Ahrens Charlotte SchwabClara Hertz Lisa MartinekViktor Ahrens Peter PragerFrank Düblin Bernhard PieskHeidrun Junkers Claudia MichelsenColin Precht Ole PuppeFranziska Bogner Antonia GerkeBernhard Weininger Helmut ZierlKlaus Junkers Martin Brambachund andereMusik: Jens Langbein, Robert Schulte HemmingKamera: Wolf SiegelmannBuch: Melanie BrügelRegie: Johannes Grieser(Erstsendung 15.9.2012)Deutschland 20122.15 Notruf Hafenkante (VPS 1.30)Vorsicht Vergangenheit(Weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen"Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" und "Notruf Hafenkante:Gelegenheit macht Diebe" entfallen.)Woche 30/19Di., 23.7.22.15 37°Wo ist meine Familie?Bitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell