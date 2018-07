ZDF-Programmänderung ab Woche 27/18

Mainz (ots) - Woche 27/18Fr., 6.7.Bitte geänderten Programmablauf beachten:FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM)15.05 ZDF WM live (VPS 15.04/HD/Dd5.1/UT)aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn16.00 ZDF WM live (VPS 15.59/fub/HD/AD/Dd5.1/UT)Uruguay - FrankreichViertelfinaleÜbertragung aus dem Stadion Nischni Nowgorod in NischniNowgorodReporter: Oliver SchmidtIn der Halbzeitpause:gegen 16.45 Uhr: heute Xpress (VPS 17.00)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich18.00 ZDF WM live (VPS 17.59/HD/Dd5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn18.30 Über Land (HD/UT)Zwei FrauenHeimatgeschichtenMax Althammer Franz Xaver KroetzFrieda Mirko Maria SimonDr. Bettina Schack Suzanne von BorsodyKathi Gerlach Elisabeth WasserscheidGerti Hain Victoria MayerFranz Kurz Johannes ZirnerManfred Reinhardt Matthias KupferIsidor Neubert Roland StemmerStaatsanwalt Hans KitzbichlerProtokollführerin Michaela HeigenhauserAnna Halbinger Angela AscherBedienung Karolina Horsterund andereSchnitt: Monika AbspacherMusik: Hans-Jürgen BuchnerKamera: Theo MüllerBuch und Regie: Franz X. Bogner(Erstsendung 6.1.2018)Deutschland 201819.00 heute19.20 Wetter19.25 ZDF WM live (VPS 19.24/HD/Dd5.1/UT)aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn------------------------------zu Fr., 6.7.20.00 ZDF WM live (fub/HD/AD/Dd5.1/UT)Brasilien - BelgienViertelfinaleÜbertragung aus der Kasan-Arena in KasanReporter: Béla RéthyIn der Halbzeitpause:gegen 20.45 Uhr: heute journal (VPS 22.40)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich22.00 ZDF WM live (HD/Dd5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahndarin Zusammenfassungen der beiden Viertelfinal-Spiele des Tages22.30 NeuDanke Deutschland! (HD)Sketche und SkandaleDeutschland 201822.55 Professor T. (VPS 23.10)23.55 heute+ (VPS 0.10)0.10 Don Jon (VPS 0.09/HD/Dd5.1/UT)Jon Joseph Gordon-LevittBarbara Scarlett JohanssonEsther Julianne MooreJon Senior Tony DanzaAngela Glenne HeadlyRegie: Joseph Gordon-LevittUSA 20131.30 Columbo (VPS 0.25)2.40 Professor T. (HD/UT)Tamara(von 22.55 Uhr)Professor T. Matthias MatschkeAnneliese Deckert Lucie HeinzeDaniel Winter Andreas Helgi SchmidChristina Fehrmann Julia BremermannPaul Rabe Paul FaßnachtIngrid Schneider Alexandra von SchwerinWalter Ambrosius Thomas Goritzkiund andereBuch: Ben BraeunlichRegie: Thomas JahnDeutschland/Belgien 2017------------------------------zu Fr., 6.7.3.40 SOKO Stuttgart (HD/UT)Stimmen der Straße(von 11.15 Uhr)Martina Seiffert Astrid M. FünderichJoachim Stoll Peter KetnathAnna Badosi Nina GnädigRico Sander Benjamin StreckerMichael Kaiser Karl KranzkowskiProf. Dr. Lisa Wolter Eva Maria BayerwaltesJan Arnaud Mike Zaka Sommerfeldtund andereBuch: Carsten UngerRegie: Didi DanquartDeutschland 20104.25 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT)Gefährliche Begegnung(von 10.30 Uhr)Franzi Jung Rhea HarderHans Moor Bruno F. ApitzClaudia Fischer Janette RauchTarik Coban Serhat CokgezenMartin Berger Peer JägerWolle Harald Maackund andereBuch: Ulf TschauderRegie: Bodo SchwarzGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20115.10- drehscheibe5.35 (von 12.10 Uhr)("Bares für Rares", "heute - in Europa", "Die Rosenheim-Cops","hallo deutschland", "Leute heute", "SOKO Kitzbühel", "Die Chefin"und "Letzte Spur Berlin" entfallen.)Die Serie "Bettys Diagnose" verschiebt sich wie folgt:Fr., 13.07. MissverständnisseFr., 20.07. WunderlandFr., 27.07. Hand in HandFr., 03.08. Unter StromFr., 10.08. UnvernünftigFr., 17.08. Neue WegeFr., 24.08. NeustartWoche 28/18Sa., 7.7.Bitte den Fußball-Alternativablauf streichen.Pressekontakt:$dataSet.getValue("titel")$dataSet.getValue("telefon1")$dataSet.getValue("telefon2")$dataSet.getValue("titel_ard")$dataSet.getValue("tel_ard1")$dataSet.getValue("tel_ard2")Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell