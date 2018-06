ZDF-Programmänderung ab Woche 27/18

Mainz (ots) - Woche 27/18Sa., 30.6Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.00 Der Landarzt13.45 heute Xpress (VPS 13.43)13.50 Katie Fforde: Sprung ins Glück (VPS 13.45)15.20 Inga Lindström: In den Netzen der Liebe (VPS 15.15)16.50 heute Xpress (VPS 16.45)16.55 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 16.50)18.10 SOKO Wien (VPS 18.05)(Weiterer Abaluf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)(Bitte den Fußball-Alternativablauf streichen.)So., 1.7Bitte geänderten Programmablauf beachten:14.00 heute Xpress (VPS 13.59)14.03 Aktion Mensch Gewinner (VPS 19.28)14.05 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 17.00)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 21.8.2016)Deutschland 201615.05 heute Xpress (HD/UT)FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM)15.10 ZDF WM live (HD/Dd5.1/UT)aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn16.00 ZDF WM live (fub/HD/AD/Dd5.1./UT)Spanien - RusslandAchtelfinaleÜbertragung aus dem Luschniki-Stadion in MoskauReporter: Oliver SchmidtIn der Halbzeitpause:gegen 16.45 Uhr: heute Xpress (VPS 16.55)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich18.00 ZDF WM live (HD/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahnzu So., 1.7.18.30 Terra Xpress (HD/UT)Entdeckung im Wald und das Rätsel der Blitze(vom 7.1.2018)Moderation: Lena GanschowDeutschland 201819.00 heute19.10 Berlin direkt - Sommerinterview19.30 ZDF WM live (VPS 19.29/HD/Dd5.1/UT)aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn20.00 ZDF WM live (fub/HD/AD/Dd5.1./UT)Kroatien - DänemarkAchtelfinaleÜbertragung aus dem Stadion Nischni Nowgorod in NischniNowgorodReporter: Martin SchneiderIn der Halbzeitpause:gegen 20.45 Uhr: heute journal (VPS 23.15)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich22.00 ZDF WM live (HD/Dd5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahndarin Zusammenfassungen der beiden Achtelfinal-Spiele des Tages22.30 heute journal spezial (HD/UT)Moderation: Marietta Slomka22.45 Inspector Barnaby (VPS 23.30)0.15 ZDF-History (HD)Mythos Autobahn(Erstsendung 13.8.2017)Deutschland 20171.00 heute Xpress1.05 StandpunkteBericht vom Parteitag der AfD in Augsburg1.20 Inspector Barnaby (VPS 1.19/HD/UT)Ein Mörder kommt nach HauseNach Motiven von Caroline Graham(von 22.45 Uhr)Inspector Barnaby Neil DudgeonSergeant Ben Jones Jason HughesSarah Barnaby Fiona DolmanTed Denning Ian RedfordDeirdre Denning Lisa DillonWill Gideon Sam CallisKyle Gideon Rupert Hillund andereDrehbuch: Elizabeth-Anne WhealRegie: Renny RyeGroßbritannien 20122.50 Terra XSphinx: Marie Antoinette - Vom Thron zum Schafottzu So., 1.7.3.30 Terra XDer Playboy auf dem Sachsenthron4.15 Terra Xpress (HD/UT)Entdeckung im Wald und das Rätsel der Blitze(von 18.30 Uhr)Moderation: Lena GanschowDeutschland 20184.45 Blaues Blut und Bierrebellen - 100 Jahre Bayern5.00- ZDF.reportage5.30 Sommer, Sonne, Superstau("Das Glück der Anderen", "Rosamunde Pilcher: Wiedersehen in RoseAbbbey", "Terra X: Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär", "DasTraumschiff", " Kreuzfahrt ins Glück" die Wiederholung "Terra X:Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär" und "Terra X: Der zündendeFunke " entfallen.Mo., 2.7Bitte geänderten Programmablauf beachten:FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM)15.05 ZDF WM live (VPS 15.04/HD/Dd5.1/UT)aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn16.00 ZDF WM live (VPS 15.59/fub/HD/AD/Dd5.1./UT)Brasilien - MexikoAchtelfinaleÜbertragung aus der Samara-Arena in SamaraReporter: Béla RéthyIn der Halbzeitpause:gegen 16.45 Uhr: heute Xpress (VPS 17.00)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich18.00 ZDF WM live (VPS 17.59/HD/Dd5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn18.30 Über Land (HD/UT)Ein Bauer im AnzugHeimatgeschichten(vom 4.2.2018)19.00 heute19.20 Wetter19.25 ZDF WM live (VPS 19.24/HD/Dd5.1/UT)aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn20.00 ZDF WM live (fub/HD/AD/Dd5.1./UT)Belgien - JapanAchtelfinaleÜbertragung aus der Rostow-Arena in Rostow am DonReporterin: Claudia NeumannIn der Halbzeitpause:gegen 20.45 Uhr: heute journal (VPS 23.15)Verlängerung und Elfmeterschießen möglichzu Mo., 2.7.22.00 ZDF WM live (/HD/Dd5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahndarin Zusammenfassungen der beiden Achtelfinal-Spiele des Tages22.30 Montagskino im ZDFThe Wolf of Wall Street (VPS 23.45)1.15 heute Xpress1.20 Das kleine Fernsehspiel (VPS 2.30)Diamantenhochzeit2.40 citydreams2.50 Bares für Rares (VPS 3.50)3.45 Bares für Rares(vom 08.6.2018)4.35- Bares für Rares5.30 (vom 15.6.2018)("Bares für Rares" (15.05 Uhr), "heute - in Europa", "DieRosenheim-Cops", "hallo Deutschland", "Leute heute", "FalschesVersprechen?", "Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen", und"Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller" entfallen.)Die Serie "SOKO 5113" (18.00 Uhr) verschiebt sich wie folgt:Mo., 09.07. Und dann kam AlfMo., 16.07. 30 Stimmen und ein Todesfall Mo., 23.07.Rattenfänger Mo., 30.07. Auf Abwegen Mo., 06.08. Die Kinder derAgathe S. Mo., 13.08. Ore-OreDi., 3.7(Bitte den Fußball-Alternativablauf streichen.)Mi., 4.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Zeitungen in NotWas ist uns Journalismus noch wert?Film von Nina Freydag und Wulf SchmieseKamera: Adnane Korchyou, Thomas Jacobi, Sören Meyer, FrankVieltorfDeutschland 2018-----------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.30 ZDFzoomZeitungen in NotWas ist uns Journalismus noch wert?Film von Nina Freydag und Wulf Schmiese(von 22.45 Uhr)Kamera: Adnane Korchyou, Thomas Jacobi, Sören Meyer, FrankVieltorfDeutschland 2018